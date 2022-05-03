Онкология: симптомы расстройства желудка могут указывать на рак печени

Похудение без усилий

Потеря аппетита

Боль в верхней части живота

Общая слабость и быстрая утомляемость

Вздутие живота

Пожелтение кожи и белков глаз

Тошнота

Боль в верхней правой части живота или в правом плече

Симптомы несварения желудка, такие как очень быстрое чувство сытости во время еды

Очень вздутый живот, который не связан с тем, когда вы едите

«Их наличие не обязательно означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».