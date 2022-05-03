Онкология: симптомы расстройства желудка могут указывать на рак печени

0 Фото: pexels.com
Онкология: симптомы расстройства желудка могут указывать на рак печени

Рак может быть более распространенным у людей, у которых уже есть заболевание печени, поэтому в таких случаях важно проявлять бдительность. В NHS говорят, что у рака печени может не быть никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить. Он отмечает, что симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени или распространяется из другой части тела.

Важно как можно скорее проверить любые симптомы рака печени.

Клиника Майо сообщает, что у большинства людей нет признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени.

Когда появляются признаки и симптомы, они могут включать:
  • Похудение без усилий
  • Потеря аппетита
  • Боль в верхней части живота
  • Общая слабость и быстрая утомляемость
  • Вздутие живота
  • Пожелтение кожи и белков глаз
Другие симптомы могут повлиять на ваше пищеварение, например:
  • Тошнота
  • Боль в верхней правой части живота или в правом плече
  • Симптомы несварения желудка, такие как очень быстрое чувство сытости во время еды
  • Очень вздутый живот, который не связан с тем, когда вы едите
Многие симптомы очень распространены и могут быть вызваны разными состояниями.
«Их наличие не обязательно означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».

Ранее Медикфорум писал о вредном сочетании продуктов.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

Здоровье

Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

Теги : онкология, симптомы больной печени, рак печени