Онкология: симптомы расстройства желудка могут указывать на рак печени
Рак может быть более распространенным у людей, у которых уже есть заболевание печени, поэтому в таких случаях важно проявлять бдительность. В NHS говорят, что у рака печени может не быть никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить. Он отмечает, что симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени или распространяется из другой части тела.
Важно как можно скорее проверить любые симптомы рака печени.
Клиника Майо сообщает, что у большинства людей нет признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени.
Когда появляются признаки и симптомы, они могут включать:
- Похудение без усилий
- Потеря аппетита
- Боль в верхней части живота
- Общая слабость и быстрая утомляемость
- Вздутие живота
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Тошнота
- Боль в верхней правой части живота или в правом плече
- Симптомы несварения желудка, такие как очень быстрое чувство сытости во время еды
- Очень вздутый живот, который не связан с тем, когда вы едите
«Их наличие не обязательно означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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