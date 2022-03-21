Онкология: клиника Майо назвала необычные симптомы, которые могут говорить о раке печени





Похудение без усилий

Потеря аппетита

Боль в верхней части живота

Тошнота и рвота

Общая слабость и быстрая утомляемость.

Вздутие живота

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

«Запишитесь на прием к врачу, если у вас появятся какие-либо признаки или симптомы, которые вас беспокоят».

«Их наличие не обязательно означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».

«Он выводит из крови вредные вещества, которые впоследствии выводятся из организма в виде отходов».

Вырабатывает желчь, жидкость, которая помогает переваривать жир.

Переваривает и сохраняет другие питательные вещества из пищи, такие как сахар, который используется для получения энергии.

Делает вещества, используемые для многих функций организма, включая те, которые вызывают свертывание крови».