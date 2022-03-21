Онкология: клиника Майо назвала необычные симптомы, которые могут говорить о раке печени
У рака печени может не быть никаких симптомов, или их может быть трудно обнаружить. Симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени (первичный рак печени) или распространяется из другой части тела (вторичный рак печени). Важно как можно скорее проверить любые симптомы рака печени.
Клиника Майо сообщает, что у большинства людей нет признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени.
Когда появляются признаки и симптомы, они могут включать:
- Похудение без усилий
- Потеря аппетита
- Боль в верхней части живота
- Тошнота и рвота
- Общая слабость и быстрая утомляемость.
- Вздутие живота
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
«Запишитесь на прием к врачу, если у вас появятся какие-либо признаки или симптомы, которые вас беспокоят».
NHS говорит, что многие симптомы очень распространены и могут быть вызваны разными состояниями.
«Их наличие не обязательно означает, что у вас рак печени. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики. Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».
Печень является одним из самых важных органов в организме. Она разделена на отделы, называемые долями, и действует как фильтр для крови.
«Он выводит из крови вредные вещества, которые впоследствии выводятся из организма в виде отходов».
Печень также:
- Вырабатывает желчь, жидкость, которая помогает переваривать жир.
- Переваривает и сохраняет другие питательные вещества из пищи, такие как сахар, который используется для получения энергии.
- Делает вещества, используемые для многих функций организма, включая те, которые вызывают свертывание крови».
Рак печени может иметь генетические или наследственные причины, которые находятся вне нашего контроля. Однако мы можем снизить риск развития рака печени, зная о наиболее распространенных причинах.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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