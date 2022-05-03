Диабет: низкокалорийная диета может снизить риск высокого уровня сахара и повысить иммунитет

«Эти результаты свидетельствуют о том, что положительное влияние низкокалорийной диеты на обмен веществ и иммунную систему опосредовано микробиомом кишечника».

Новое исследование, проведенноепоказало, что нПричина этого, говорят исследователи, кроется в том, как низкокалорийная диета влияет на микробиом кишечника, группу из триллионов микроорганизмов и кишечных бактерий в пищеварительном тракте.Метаболизм и иммунная система — это всего лишь два элемента организма, на которые оказывает влияние кишечный микробиом.В результате это замедляет ухудшение иммунной системы по мере взросления людей. Говоря о результатах, доктор Джулия Сбирски-Кинд сказала:Результаты исследования могут дать интересные сведения для медицинской практики в будущем. Исследование может «заложить основу для разработки новых терапевтических средств на основе микробиома для лечения метаболических и иммунных заболеваний».Ранее Медикфорум писал о продуктах для профилактики рака.