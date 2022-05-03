Диабет: низкокалорийная диета может снизить риск высокого уровня сахара и повысить иммунитет
Диабет — это состояние, которое возникает, когда в организме возникают проблемы с расщеплением глюкозы. Однако это не просто одно условие, их два, тип один и тип два.
Новое исследование, проведенное Тюбингенским университетом в Германии, показало, что низкокалорийная диета может отсрочить начало диабета второго типа и одновременно укрепить иммунную систему.
Причина этого, говорят исследователи, кроется в том, как низкокалорийная диета влияет на микробиом кишечника, группу из триллионов микроорганизмов и кишечных бактерий в пищеварительном тракте.
Метаболизм и иммунная система — это всего лишь два элемента организма, на которые оказывает влияние кишечный микробиом.
В результате это замедляет ухудшение иммунной системы по мере взросления людей. Говоря о результатах, доктор Джулия Сбирски-Кинд сказала:
«Эти результаты свидетельствуют о том, что положительное влияние низкокалорийной диеты на обмен веществ и иммунную систему опосредовано микробиомом кишечника».
Результаты исследования могут дать интересные сведения для медицинской практики в будущем. Исследование может «заложить основу для разработки новых терапевтических средств на основе микробиома для лечения метаболических и иммунных заболеваний».
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Джулия Сбирски-Кинд
Здоровье
Врач в Medizinische Klini (Германия).
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