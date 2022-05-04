Ученые назвали напиток, снижающий риск деменции
Старение неизбежно, а вместе с ним и перемены в здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция приносит проблемы почти 55 млн человек по всему миру. Для болезни характерна потеря памяти, инвалидность, повышенная зависимость от других. Причем до 70 % случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера.
Исследования показали, что у людей развивается слабоумие как из-за генетических факторов, так и факторов окружающей среды, но можно осуществлять профилактику. В частности, есть один популярный напиток, который помогает снижать риск когнитивных проблем.
Речь идет о зеленом чае. Исследование ученых из Колледжа Циндао, Китай, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, показало, что у людей, которые пили чай, вероятность развития различных форм деменции была на 16 % ниже, чем у тех, кто предпочитал другие напитки. У людей, которые умеренно потребляли чай (1-6 чашек в день) риск развития болезни Альцгеймера был на 16–19 % ниже, а риск развития сосудистой деменции на 25–29 % ниже.
Исследователи также обнаружили «U-образную связь» между количеством чая и риском слабоумия. Так самый сильный защитный эффект появлялся при употреблении трех чашек в день. Интересно, что исследователи не наблюдали существенной разницы в риске развития деменции между теми, кто выпивал более шести чашек чая, и теми, кто вообще не пил чай.
Ранее ученые нашли новый подход для лечения анорексии.
Колледж Циндао
Здоровье
Исследовательский институт
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