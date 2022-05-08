Деменция: употребление до шести чашек чая в день снижает риск развития Альцгеймера на 19%
До подъема неумолимый рост популярности капучино, латте, эспрессо и флэт уайт способствовал тому, что кофе стал любимым напитком британцев, был еще один напиток, претендовавший на первое место. На протяжении поколений чай был самым популярным напитком в Великобритании, успокаивая нервы многих и давая фон для разговоров по всей стране.
Хотя чай больше не является любимым нацией, он по-прежнему остается популярным. Новое исследование показало, что оно не только распространено в потреблении, но и может снизить риск развития деменции у человека.
Употребление от одной до шести чашек чая в день связано с 16-19-процентным снижением риска развития болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы слабоумия. Результаты показали, что у умеренно пьющих чай риск развития сосудистой деменции был на 25-29% ниже. Было установлено, что оптимальное количество чашек в день равно трем.
Хотя это исследование является положительным для любителей чая и подчеркивает преимущества напитка, это не единственный напиток с потенциальными неврологическими преимуществами.
Кофе также может помочь защитить мозг. Согласно исследованию 2021 года, употребление кофе может быть связано с более низким риском развития деменции.
Исследование показало, что у людей, которые выпивали две или три чашки кофе в день, была самая низкая частота инсульта и деменции. Они обнаружили «U-образную связь» между чаем и риском развития деменции, поскольку почти не было никакой разницы между теми, кто выпивал шесть чашек чая, и теми, кто не выпивал ни одной чашки чая в день.
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Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляет Admiral Nurses семьям, страдающим деменцией.
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