Как узнать, что уровень холестерина повышен: врач называет предупреждающие знаки
Некоторые изменения с ногами, возникающая в грудине боль или чувство усталости могут быть предупреждающими признаками того, что уровень холестерина в организме повышен, говорит врач.
Не весь холестерин вреден для здоровья – опасность возникает, когда в крови повышается содержание так называемого «плохого» холестерина ЛПНП: именно его накопление связано с развитием атеросклероза, плохим кровообращением и склонность к инфаркту или инсульту. Данный тип холестерина важно держать под контролем, особенно людям среднего возраста и старше, – напомнила в интервью врач Моника Вассерманн.
«Как правило, высокий уровень холестерина не имеет специфических симптомов, и для его выявления необходим анализ крови. Но иногда тревожные признаки избытка холестерина в организме все же проявляются. Вот несколько предупреждающих сигналов, которые должны вызывать у вас настороженность, поскольку они могут указывать на имеющуюся проблему», - поделилась доктор Вассерманн.
Следите за состоянием ног. По словам медика, предупреждающим признаком повышенного уровня холестерина может быть онемение, которое появляется в ногах, ступнях. Это вероятный сигнал того, что в венах ног (и, скорей всего, в других кровеносных сосудах тоже) образовались бляшки. Такие бляшки формируются из холестериновых и других компонентов, и, разрастаясь на внутренней стенке артерий и сосудов, сужают их просвет, нарушая нормальную проводимость крови.
Также при высоком холестерине в ногах могут возникать другие неприятные ощущения: боль, жжение, покалывание. Помимо того, конечности могут быть очень холодными, терять волосы. Вдобавок ухудшается состояние ногтей, они перестают нормально расти.
Другие признаки. Также врач назвала другие физические сигналы, позволяющие узнать, что уровень холестерина повышен.
- Боли в груди.
- Сильный холод в нижней части тела.
- Частая одышка.
- Необъяснимая тошнота.
- Чувство усталости.
- Повышенное кровяное давление.
«Я настоятельно рекомендую обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов», - подчеркнула эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы наиболее опасные разновидности головной боли.
Моника Вассерманн (Monika Wassermann)
Здоровье
врач, медицинский писатель
Оставить комментарий