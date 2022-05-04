Как узнать, что уровень холестерина повышен: врач называет предупреждающие знаки

«Как правило, высокий уровень холестерина не имеет специфических симптомов, и для его выявления необходим анализ крови. Но иногда тревожные признаки избытка холестерина в организме все же проявляются. Вот несколько предупреждающих сигналов, которые должны вызывать у вас настороженность, поскольку они могут указывать на имеющуюся проблему», - поделилась доктор Вассерманн.

Боли в груди.

Сильный холод в нижней части тела.

Частая одышка.

Необъяснимая тошнота.

Чувство усталости.

Повышенное кровяное давление.

«Я настоятельно рекомендую обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов», - подчеркнула эксперт.