Высокий холестерин: врач назвала признаки в вашем организме, указывающие на его избыток
Хотя не весь холестерин вреден для вашего тела, тип, известный как ЛПНП, может подвергнуть вас большему риску дальнейших проблем со здоровьем. Вот почему важно держать свой уровень под контролем. Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso, поделилась признаками, которые могут помочь обнаружить это заболевание.
«Как правило, высокий уровень холестерина не имеет специфических признаков или симптомов. Для выявления высокого уровня холестерина необходим анализ крови». Из-за отсутствия симптомов состояние здоровья часто называют бессимптомным. К счастью, эксперт перечислил тревожные признаки, которые могут помочь выявить «избыток холестерина» в организме. Вот несколько предупреждений, с которыми я рекомендую вам быть осторожными, поскольку они могут указывать на избыточное количество холестерина в организме».
Один контрольный признак может появиться в ваших ногах и ступнях в виде онемения. Это сигнализирует о том, что в ваших артериях и других кровеносных сосудах образовались бляшки.
Другими проблемами, сигнализирующими о формировании налета, могут быть: бледные ногти, случаи инсульта и инфаркта. Вассерман добавила к мрачному списку эти контрольные признаки:
- Грудная боль
- Сильный холод в нижней части тела
- Частая одышка
- Тошнота
- Чувство усталости
- Повышенное кровяное давление
«Я настоятельно рекомендую вам немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов», — порекомендовала она.
Несмотря на то, что эти предупреждающие знаки могут указывать на высокий уровень холестерина, самым надежным способом узнать его уровень остается сдача анализа крови.
Ранее Медикфорум писал о проблемах восстановления после инсульта.
Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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