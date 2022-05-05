Высокий холестерин: врач назвала признаки в вашем организме, указывающие на его избыток

«Как правило, высокий уровень холестерина не имеет специфических признаков или симптомов. Для выявления высокого уровня холестерина необходим анализ крови». Из-за отсутствия симптомов состояние здоровья часто называют бессимптомным. К счастью, эксперт перечислил тревожные признаки, которые могут помочь выявить «избыток холестерина» в организме. Вот несколько предупреждений, с которыми я рекомендую вам быть осторожными, поскольку они могут указывать на избыточное количество холестерина в организме».

Грудная боль

Сильный холод в нижней части тела

Частая одышка

Тошнота

Чувство усталости

Повышенное кровяное давление

«Я настоятельно рекомендую вам немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов», — порекомендовала она.