Деменция: 3 антиоксиданта могут сделать мозг устойчивым к угасанию — список важных продуктов

«Расширение когнитивных функций людей является важной задачей общественного здравоохранения. Антиоксиданты могут помочь защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток».

«Важно отметить, что влияние этих антиоксидантов на риск развития деменции было несколько снижено, когда мы приняли во внимание другие факторы, такие как образование, доход и физическая активность, поэтому вполне возможно, что эти факторы могут помочь объяснить взаимосвязь между уровнями антиоксидантов и деменцией».