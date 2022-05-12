Деменция: 3 антиоксиданта могут сделать мозг устойчивым к угасанию — список важных продуктов
В последние десятилетия появилось больше доказательств того, что пища может укреплять защиту мозга от болезней, но, учитывая огромное количество информации, находящейся в нашем распоряжении, выбрать лучшее оружие — непростая задача. Исследователи недавно отточили серию антиоксидантов, чтобы изучить их влияние на мозг. Согласно их выводам, три, в частности, могут снизить риск как деменции, так и болезни Альцгеймера в разных возрастных группах.
Используя данные Национального исследования здоровья и питания, исследователи оценили связь и взаимодействие между витаминами А, С и Е, болезнью Альцгеймера и деменцией от всех причин.
Их результаты показали, что люди с более высоким уровнем антиоксидантов в крови менее склонны к развитию слабоумия.
Мэй Бейдун, доктор из Национального института проблем старения при Национальном институте здоровья, сказала:
«Расширение когнитивных функций людей является важной задачей общественного здравоохранения. Антиоксиданты могут помочь защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток».
Данные показали, что лектин и зеаксантин были обнаружены в зеленых листовых овощах, таких как капуста, шпинат, брокколи и горох. Цета-криптоксантин, с другой стороны, был обнаружен в таких фруктах, как апельсины, папайя, мандарины и хурма.
Последующий период в 16 лет позволил исследователям оценить, у скольких участников развилась деменция.
Результаты показали, что повышенный уровень антиоксидантов лютеина и зеаксантина был связан со снижением риска развития деменции у людей в возрасте 65 лет и старше.
Однако повышенный уровень антиоксиданта снижает риск снижения когнитивных функций у людей в возрасте 45 лет и старше.
Однако доктор Бейдун отметил:
«Важно отметить, что влияние этих антиоксидантов на риск развития деменции было несколько снижено, когда мы приняли во внимание другие факторы, такие как образование, доход и физическая активность, поэтому вполне возможно, что эти факторы могут помочь объяснить взаимосвязь между уровнями антиоксидантов и деменцией».
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Мэй Бейдун
Здоровье
Врач из Национального института проблем старения при Национальном институте здоровья.
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