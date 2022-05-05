Деменция: антиоксиданты могут снизить риск заболевания мозга
Исследователи из США обнаружили, что подобные лютеину, зеаксантину и бета-криптоксантину, по-видимому, связаны с более низким риском заболевания. Доктор Джеймс Коннелл, руководитель отдела исследований болезни Альцгеймера, объясняет, что это «интересное открытие», но могут потребоваться дополнительные исследования.
Опубликованное сегодня исследование предполагает, что люди с более высоким уровнем антиоксидантов в крови менее склонны к развитию слабоумия.
Было обнаружено, что люди с самым высоким уровнем антиоксидантов, включая лютеин, зеаксантин и бета-криптоксантин, испытывают деменцию «десятилетиями позже».
Более того, вы можете получать эти лакомства из своего рациона.
Лютеин и зеаксантин содержатся в зеленых листовых овощах, таких как капуста, шпинат, брокколи. В то время как первые два антиоксиданта из исследования содержатся в зелени, бета-криптоксантин содержится в более красочных продуктах.
Этот антиоксидант содержится в таких фруктах, как апельсины, папайя, мандарины и хурма.
Доктор Коннелл сказал:
«Исследования показывают, что окислительный стресс может способствовать повреждению клеток головного мозга при заболеваниях, вызывающих деменцию. Несмотря на то, что они могут оказывать защитное действие, проведенные на сегодняшний день исследования, изучающие связь между антиоксидантами и риском развития деменции, дали смешанные результаты».
В этом исследовании приняли участие 7 283 человека, которым на момент начала исследования было не менее 45 лет. От физических осмотров до анализов крови исследователи рассмотрели различные аспекты.
Доктор Коннелл сказал:
«В этом исследовании изучались данные большой группы людей и было обнаружено, что уровни антиоксидантов в крови были связаны со сниженным риском деменции, но когда другие факторы, такие как образ жизни, социально-экономический статус и физическая активность, были менее значимы. этот эффект был меньше».
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.
Джеймс Коннелл
Здоровье
Врач, руководитель отдела исследований болезни Альцгеймера в Medicine at University of NSW.
Оставить комментарий