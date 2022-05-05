Деменция: антиоксиданты могут снизить риск заболевания мозга

«Исследования показывают, что окислительный стресс может способствовать повреждению клеток головного мозга при заболеваниях, вызывающих деменцию. Несмотря на то, что они могут оказывать защитное действие, проведенные на сегодняшний день исследования, изучающие связь между антиоксидантами и риском развития деменции, дали смешанные результаты».

«В этом исследовании изучались данные большой группы людей и было обнаружено, что уровни антиоксидантов в крови были связаны со сниженным риском деменции, но когда другие факторы, такие как образ жизни, социально-экономический статус и физическая активность, были менее значимы. этот эффект был меньше».