Доктор Мосли: корнеплоды могут снизить высокое давление
Когда дело доходит до снижения показателей высокого кровяного давления, диета играет ключевую роль. В то время как некоторые ингредиенты, такие как соль, могут снизить уровень сахара в крови, другие, такие как свекла, могут способствовать его снижению. Доктор Мосли пригласил в свой подкаст профессора, который помог раскрыть «секрет» красных овощей.
«Было доказано, что употребление свеклы снижает кровяное давление и уменьшает воспаление», — объяснил Мосли.
К нему присоединился профессор прикладной физиологии Эксетерского университета Эндрю Джонс, который раскрыл науку об «чудесном» овоще.
«Думаю, мы изучали влияние пищевых нитратов, которые входят в состав свеклы, уже 12 или 13 лет».
Это лакомство, упакованное внутри свеклы, придает ему пользу для здоровья.
Мосли отметил:
«Настоящий секрет свеклы в том, что она невероятно богата нитратами. Некоторые из наших первоначальных исследований показали, что свекольный сок значительно снижает кровяное давление в состоянии покоя».
Это снижение было особенно значимым для тех, у кого изначально была гипертония.
«И, очевидно, это имеет значение для здоровья сердечно-сосудистой системы».
К сожалению, кровяное давление не является хорошей новостью, так как наличие этого состояния может повысить риск опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как сердечный приступ или инсульт. Чтобы избежать дальнейших осложнений, вызванных преступником, вам необходимо контролировать свои уровни.
Именно свекла может способствовать этому снижению.
«В основном происходит то, что когда мы потребляем нитраты с пищей, они в первую очередь превращаются в нитриты в результате метаболизма бактерий, которые находятся у нас во рту. Это может быть преобразовано в оксид азота, который является сосудорасширяющим средством, поэтому наши кровеносные сосуды расширяются. Поэтому это позволяет большему кровотоку и большему количеству кислорода поступать к нашим тканям».
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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