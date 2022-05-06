Доктор Мосли: корнеплоды могут снизить высокое давление

«Было доказано, что употребление свеклы снижает кровяное давление и уменьшает воспаление», — объяснил Мосли.

«Думаю, мы изучали влияние пищевых нитратов, которые входят в состав свеклы, уже 12 или 13 лет».

«Настоящий секрет свеклы в том, что она невероятно богата нитратами. Некоторые из наших первоначальных исследований показали, что свекольный сок значительно снижает кровяное давление в состоянии покоя».

«И, очевидно, это имеет значение для здоровья сердечно-сосудистой системы».

«В основном происходит то, что когда мы потребляем нитраты с пищей, они в первую очередь превращаются в нитриты в результате метаболизма бактерий, которые находятся у нас во рту. Это может быть преобразовано в оксид азота, который является сосудорасширяющим средством, поэтому наши кровеносные сосуды расширяются. Поэтому это позволяет большему кровотоку и большему количеству кислорода поступать к нашим тканям».