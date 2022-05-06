Высокий уровень холестерина: может развиться боль в груди или руке во время движения
Ваш риск развития ишемической болезни сердца также повышается по мере увеличения уровня холестерина в крови. Как правило, повышенный холестерин не вызывает симптомов, поэтому, чтобы узнать, есть ли он у вас, вы можете сдать анализ крови.
Наличие высокого уровня холестерина увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Это связано с тем, что холестерин может накапливаться в стенках артерий, ограничивая приток крови к сердцу, мозгу и остальным частям тела. Это может вызвать боль в груди или руке во время стресса или физической активности.
Британский кардиологический фонд (BHF)говорит:
«Обычно нет каких-либо типичных признаков поэтому так важно проверить его. Это скрытый фактор риска, который означает, что это происходит без нашего ведома, пока не становится слишком поздно».
Клиника Майо объясняет, что высокий уровень холестерина может вызвать опасное накопление холестерина и других отложений на стенках ваших артерий.
В нем говорится, что эти отложения могут уменьшить кровоток в артериях, что может вызвать осложнения.
"Если результаты ваших анализов не находятся в желаемых пределах, ваш врач может порекомендовать более частые измерения".
Если у вас очень высокий уровень холестерина и если изменения образа жизни недостаточно, ваш врач может предложить контролировать его с помощью лекарств.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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