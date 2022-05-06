Высокий уровень холестерина: может развиться боль в груди или руке во время движения

«Обычно нет каких-либо типичных признаков поэтому так важно проверить его. Это скрытый фактор риска, который означает, что это происходит без нашего ведома, пока не становится слишком поздно».

"Если результаты ваших анализов не находятся в желаемых пределах, ваш врач может порекомендовать более частые измерения".