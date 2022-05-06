Это сердце! Некоторые признаки во рту указывают на развитие инфаркта
В полости рта могут возникать не только признаки кариеса и болезней десен, но и других проблем со здоровьем, включая патологии сердца вплоть до инфаркта.
Развитие инфаркта тесно связано с сердечной недостаточностью – она, в свою очередь, становится следствием нарушения кровотока, питающего сердце. В большинстве случаев такой кровоток ограничивается из-за накопления жира и холестерина, образующих бляшки в коронарных артериях. Когда сердце перестает получать нужное количество крови, его клетки подвергаются гибели, и в этих обстоятельствах происходит развитие сердечного приступа.
Кардиологи подчеркивают: крайне важно обращать внимание на предупреждающие признаки того, что человеку с инфарктом нужна медицинская помощь – от скорости ее оказания зависит жизнь.
Самым непосредственным свидетельством гибели клеток сердца из-за инфаркта является острая боль в груди.
Другие предупреждающие признаки сердечного приступа включают следующие состояния.
- Боль или сдавливание в грудной клетке, которые длятся более нескольких минут или возвращаются после прекращения.
- Иррадиация боли или дискомфорта из грудины в другие области верхней части тела, включая одну или обе руки, спину, шею, плечо, челюсть или желудок.
- Одышка или затрудненное дыхание.
- Сильная потливость без видимой причины.
- Необычная усталость, резкая внезапная слабость.
- Учащенное сердцебиение.
- Головокружение.
- Ощущение беспокойства, паники.
«Это может вызвать неприятный запах изо рта, а также кислый или металлический привкус во рту», - говорят кардиологи о том, как может проявляться инфаркт.
По их словам, при подозрении на сердечный приступ лучше перестраховаться и обратиться за медпомощью. Также они рекомендуют взрослым людям знать и контролировать свой уровень холестерина – это является хорошей профилактикой многих проблем с сердцем.
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