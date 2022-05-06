Это сердце! Некоторые признаки во рту указывают на развитие инфаркта

Боль или сдавливание в грудной клетке, которые длятся более нескольких минут или возвращаются после прекращения.

Иррадиация боли или дискомфорта из грудины в другие области верхней части тела, включая одну или обе руки, спину, шею, плечо, челюсть или желудок.

Одышка или затрудненное дыхание.

Сильная потливость без видимой причины.

Необычная усталость, резкая внезапная слабость.

Учащенное сердцебиение.

Головокружение.

Ощущение беспокойства, паники.

«Это может вызвать неприятный запах изо рта, а также кислый или металлический привкус во рту», - говорят кардиологи о том, как может проявляться инфаркт.