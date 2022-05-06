3 способа употребления рыбы могут привести к болезни сердца и сосудов

«Воспаление в организме может повредить кровеносные сосуды и привести к сердечным заболеваниям и инсультам».

"Похоже, что варка или запекание рыбы с соевым соусом (сёю) и тофу с низким содержанием натрия полезны, а употребление жареной, соленой или сушеной рыбы — нет», — сказал Ликсин Мэн, магистр медицины, ведущий исследователь исследования и доктор философии. кандидат Гавайского университета в Маноа. - Эти методы приготовления могут увеличить ваш риск. Мы не сравнивали напрямую вареную или запеченную рыбу с жареной рыбой, но по соотношению (риска) можно сказать, что вареная или запеченная рыба имеет защитное действие, но не жареная рыба".