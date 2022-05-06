3 способа употребления рыбы могут привести к болезни сердца и сосудов
Болезнь сердца — это общий термин для ряда состояний, которые сужают или закупоривают кровеносные сосуды. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, это ведущая причина смерти во всем мире.
К счастью, диета обеспечивает защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление в пищу рыбы — один из лучших способов снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Это потому, что рыба содержит омега-3 жирные кислоты — тип ненасыщенных жирных кислот, которые могут уменьшить воспаление во всем организме.
Клиника Майо объясняет:
«Воспаление в организме может повредить кровеносные сосуды и привести к сердечным заболеваниям и инсультам».
Польза для здоровья сердца очевидна, но исследования показывают, как вы готовите рыбу.
Согласно исследованию, представленному на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, если вы едите рыбу, чтобы получить пользу для здоровья сердца от ее жирных кислот омега-3, запеченная или вареная рыба лучше, чем жареная, соленая или сушеная.
И, как говорят исследователи, добавление соевого соуса или тофу с низким содержанием натрия усилит пользу.
"Похоже, что варка или запекание рыбы с соевым соусом (сёю) и тофу с низким содержанием натрия полезны, а употребление жареной, соленой или сушеной рыбы — нет», — сказал Ликсин Мэн, магистр медицины, ведущий исследователь исследования и доктор философии. кандидат Гавайского университета в Маноа. - Эти методы приготовления могут увеличить ваш риск. Мы не сравнивали напрямую вареную или запеченную рыбу с жареной рыбой, но по соотношению (риска) можно сказать, что вареная или запеченная рыба имеет защитное действие, но не жареная рыба".
Ранее Медикфорум писал о симптомах больной печени.
Ликсин Мэн
Здоровье
Магистр медицины, ведущий исследователь исследования и доктор философии. кандидат Гавайского университета в Маноа.
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