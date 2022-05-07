Бессонница: эксперт по сну назвала 3 привычки, которые помогут вам быстрее заснуть

Трудно заснуть

Пробуждение несколько раз в течение ночи

Лежать без сна ночью

Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть

Все еще чувствую усталость после пробуждения

Вам трудно вздремнуть днем, даже если вы чувствуете усталость

Чувство усталости и раздражительности в течение дня

Вам трудно сосредоточиться в течение дня, потому что вы устали

Взрослым требуется от семи до девяти часов сна в сутки

«Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день (когда это возможно) для лучшего качества сна», — заявил Хэнли.

«Важно пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы подготовить свое тело к хорошему ночному сну», — сказал Хэнли. «Говоря это, избегайте пить большое количество воды перед сном. Вы же не хотите всю ночь бегать в туалет».

«И ограничьте потребление безалкогольных напитков, которые могут содержать большое количество сахара», — добавил Хэнли.