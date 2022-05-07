Бессонница: эксперт по сну назвала 3 привычки, которые помогут вам быстрее заснуть
Исследования Университета Нортумбрии показали, что люди, которые склонны засыпать в течение 10–15 минут после того, как их голова коснется подушки, с большей вероятностью будут иметь «хороший здоровый сон». Засыпание более чем на 20 минут может свидетельствовать о бессоннице.
Национальная служба здравоохранения перечислила признаки бессонницы, такие как:
- Трудно заснуть
- Пробуждение несколько раз в течение ночи
- Лежать без сна ночью
- Раннее пробуждение и невозможность снова заснуть
- Все еще чувствую усталость после пробуждения
- Вам трудно вздремнуть днем, даже если вы чувствуете усталость
- Чувство усталости и раздражительности в течение дня
- Вам трудно сосредоточиться в течение дня, потому что вы устали
- Взрослым требуется от семи до девяти часов сна в сутки
Одна из ключевых привычек для лучшего сна — создать распорядок перед сном.
«Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день (когда это возможно) для лучшего качества сна», — заявил Хэнли.
Создавая распорядок дня, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать, ваш циркадный ритм лучше настраивается на сотрудничество. Также может быть полезно иметь постоянный распорядок дня перед сном, который может включать чистку зубов и зубную нить.
Еще одна ключевая привычка — убедиться, что вы пьете воду, прежде чем ложиться спать.
«Важно пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы подготовить свое тело к хорошему ночному сну», — сказал Хэнли. «Говоря это, избегайте пить большое количество воды перед сном. Вы же не хотите всю ночь бегать в туалет».
Кроме того, разумно избегать напитков с кофеином перед сном.
«И ограничьте потребление безалкогольных напитков, которые могут содержать большое количество сахара», — добавил Хэнли.
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Джессика Хэнли
Здоровье
Врач в Medical College of WisconsinHarvard University.
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