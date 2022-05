Прием витамином и минералов может помочь детям с СДВГ

«Эти результаты, воспроизводящие результаты предыдущего рандомизированного исследования, подтверждают, что добавки с широким спектром питательных веществ могут принести пользу некоторым детям с СДВГ», — рассказывает ведущий автор Жанетт Джонстон, доктор, доцент кафедры детской и подростковой психиатрии в Медицинской школе Орегонского университета здоровья и науки.

Исследование, проведенное Орегонским университетом здоровья и науки, показало, что дети с СДВГ и эмоциональной дисрегуляцией, которым давали богатую микронутриентами формулу, состоящую из всех известных витаминов и основных минералов, в три раза чаще имели лучшую концентрацию и лучшее настроение.Результаты представлены в Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Они могут предложить врачам еще один вариант лечения СДВГ. В исследовании у 54 % детей, которым давали дополнительные витамины и минералы, наблюдалось улучшение симптомов по сравнению с 18 % в группе плацебо.СДВГ — это распространенный диагноз, которым страдают более 7 % детей, и обычные фармакологические методы лечения могут вызывать неблагоприятные побочные эффекты. Добавление питательных микроэлементов может быть захватывающим интегративным лечением для многих семей.В исследование были включены 135 детей с СДВГ и эмоциональной дисрегуляцией. Дети в возрасте от 6 до 12 лет не принимали никаких лекарств. Участников случайным образом распределили на две группы: одной давали капсулы с микронутриентами, которые содержали все известные витамины и необходимые минералы в дозах между рекомендуемой суточной нормой и верхним пределом; а другая получила капсулы плацебо, которые не содержали дополнительных питательных микроэлементов. Исследование было слепым, поэтому ни дети, ни их родители, ни ученые не знали, какие капсулы кто получал.Через восемь недель более половины группы, получавшей микронутриенты, продемонстрировали улучшение концентрации внимания и настроения. Дети, принимавшие микронутриенты, также выросли на 6 миллиметров выше, чем те, кто принимал плацебо. Кроме того, группа вмешательства не испытывала больше побочных эффектов, чем группа плацебо; не было никаких существенных различий между двумя группами в лабораторных показателях крови и мочи.