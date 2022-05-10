Ранние признаки рака пищевода могут казаться рутинными проблемами с пищеварением

Проблемы с глотанием (дисфагия).

Общий дискомфорт.

Изжога или кислотный рефлюкс.

Симптомы расстройства желудка – например, отрыжка.

«Вы должны обратиться к врачу, если вам трудно глотать или же проявляются симптомы, которые необычны для вас, либо те, которые появляются и не исчезают. Такие симптомы не всегда связаны с раком, но важно, чтобы они были проверены врачом».