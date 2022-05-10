Ранние признаки рака пищевода могут казаться рутинными проблемами с пищеварением
Проблемы из-за нарушения механизма глотания могут быть одним из предупреждающих признаков рака пищевода.
Рак пищевода – это злокачественная опухоль, которая может возникнуть на любом участке органа. Весьма серьезным фактором его риска является курение и потребление алкоголя. Семь из двадцати случаев рака пищевода вызываются курением, но сочетание курения и употребления спиртных напитков ученые считают еще более зловредным. Кроме того, вероятность возникновения этого вида рака повышается у людей, которые склонны потреблять горячие напитки и блюда.
По данным Cancer Research UK, рак пищевода бывает трудно обнаружить, его ранние признаки могут казаться рутинными, неопасными проблемами с пищеварением. Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие нарушения.
- Проблемы с глотанием (дисфагия).
- Общий дискомфорт.
- Изжога или кислотный рефлюкс.
- Симптомы расстройства желудка – например, отрыжка.
«Вы должны обратиться к врачу, если вам трудно глотать или же проявляются симптомы, которые необычны для вас, либо те, которые появляются и не исчезают. Такие симптомы не всегда связаны с раком, но важно, чтобы они были проверены врачом».
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Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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