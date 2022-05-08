Онкология: 3 простых изменения образа жизни, которые могут помочь снизить риск на 61%

«Наша цель состояла в том, чтобы протестировать многообещающие комбинированные вмешательства для профилактики рака, используя потенциально небольшие дополнительные преимущества нескольких стратегий общественного здравоохранения. Новые методы лечения рака направлены на блокирование нескольких путей развития рака путем комбинирования нескольких агентов. Мы перевели эту концепцию в профилактику рака».

Новое исследование показало, что сочетание витамина D, масел омега-3 и физических упражнений может помочь снизить риск развития рака на 61 процент у людей старше 70 лет.Исследование показало, что сочетание трех факторов оказывает значительное влияние на общее состояние здоровья.Предыдущие исследования показали, что витамин D может подавлять рост раковых клеток. Кроме того, считается, что омега-3 потенциально ингибирует мутацию нормальных клеток в раковые.Было показано, что упражнения, которые наиболее рекомендуется выполнять, улучшают иммунный ответ и уменьшают воспаление. Упражнения не только укрепляют иммунную систему, но и помогают снизить вес и улучшить сердечно-сосудистую систему.Хотя было известно, что эти три вещества полезны, до этого исследования было мало доказательств, позволяющих утверждать об их пользе против рака.Так было до исследования, проведенного доктором Хайке Бишофф-Феррари и их командой в Цюрихском университете.Говоря об исследовании, доктор Феррари сказал:В результате, надежда исследования состоит в том, чтобы предоставить доказательства силы упреждающего снижения риска рака, предоставив человеку простые способы снизить риск развития рака.Ранее Медикфорум писал о признаках диабета.