Высокий холестерин: две визуальные подсказки на вашем лице — «это признак того, что у вас проблемы»
Высокий уровень холестерина пагубен, потому что он повышает риск сердечных заболеваний, как правило, без каких-либо явных признаков. Однако у некоторых людей на лице могут появиться две визуальные подсказки.
Холестерин — воскообразное вещество, содержащееся в крови, — необходим для построения здоровых клеток. Однако высокий уровень холестерина может затруднить прохождение достаточного количества крови по вашим артериям. Это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя этот процесс часто остается незамеченным, некоторые люди могут испытывать симптомы. Например, желтые шишки, также известные как ксантелазмы, могут появляться вокруг глаз или носа. Они состоят из отложений холестерина.
«У некоторых людей это признак того, что у вас высокий уровень холестерина», — сказал врач Стивен Дэвелуи, доктор медицинских наук, дерматолог из Медицинской школы государственного университета Уэйна в Дирборне, штат Мичиган. «Но примерно у половины людей это не так».
Выступая перед Американской академией ассоциации дерматологов (AAD), доктор сказал:
«Однако наличие шишек является признаком того, что вам следует проверить уровень холестерина».
Как избавиться от ксантелазмы
По данным Американской академии офтальмологии, ксантелазмы не проходят сами по себе.
«Они, как правило, остаются прежнего размера или становятся больше», — объясняет орган здоровья. «Хотя они, как правило, безвредны, вы можете удалить их из косметических соображений».
Как предотвратить высокий уровень холестерина
Вы можете снизить уровень холестерина, изменив образ жизни и/или с помощью лекарств. Последнее обычно рекомендуется, если первое не дает результатов.
По данным NHS, чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей насыщенный жир.
Старайтесь есть больше следующих продуктов:
- Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось
- Коричневый рис
- Орехи и семена
- Фрукты и овощи
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Стивен Дэвелуи
Здоровье
Доктор медицинских наук, дерматолог из Медицинской школы государственного университета Уэйна в Дирборне (США).
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