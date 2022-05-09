Высокий холестерин: две визуальные подсказки на вашем лице — «это признак того, что у вас проблемы»

«У некоторых людей это признак того, что у вас высокий уровень холестерина», — сказал врач Стивен Дэвелуи, доктор медицинских наук, дерматолог из Медицинской школы государственного университета Уэйна в Дирборне, штат Мичиган. «Но примерно у половины людей это не так».

«Однако наличие шишек является признаком того, что вам следует проверить уровень холестерина».

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«Они, как правило, остаются прежнего размера или становятся больше», — объясняет орган здоровья. «Хотя они, как правило, безвредны, вы можете удалить их из косметических соображений».

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