Выпадение волос: трюк с растиранием ногтями стимулирует рост
Выпадение волос имеет много известных причин, и продолжительность состояния зависит от каждой из них. Наиболее распространенная форма, известная с научной точки зрения как телогеновая алопеция, обычно возникает в течение нескольких месяцев после эпизода острого стресса. Однако в некоторых случаях причиной может быть дисбаланс уровня гормонов, из-за чего волосы становятся тоньше или появляются большие проплешины.
По словам одного трихолога, традиционная аюрведическая практика, заключающаяся в трении ногтей друг о друга, может способствовать восстановлению здоровых волос.
Растирание ногтями в течение пяти-двадцати минут в день способствует более быстрому и здоровому росту волос.
Хелен Риви, специалист по выпадению волос в Act + Acre, поделилась лайфхаком. Этот метод стимулирует нервные окончания внутри, которые связаны с кожей головы.Мисс Риви объяснила:
«Знаете ли вы, что ежедневное трение ногтей друг о друга стимулирует мозг посылать сигналы взрослым стволовым клеткам для оживления спящих и непродуктивных волосяных фолликулов. Это также увеличивает приток крови к волосяным фолликулам для более здорового роста».
Мисс Риди объяснила, что эта техника включает в себя сгибание пальцев в полукулак и растирание ногтей каждой руки друг о друга в течение примерно десяти минут.
Результатов можно добиться, выполнив один 10-минутный сеанс или разбив эти 10 минут в течение дня, пояснила специалист.
Стоит отметить, что все доказательства эффективности метода остаются недоказанными, что требует дальнейших научных исследований для выяснения таких утверждений.
Увеличение притока крови к коже головы задерживает появление других состояний, таких как перхоть и поседение волос.
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Хелен Риви
Здоровье
Специалист по выпадению волос в Act + Acre.
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