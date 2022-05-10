Выпадение волос: трюк с растиранием ногтями стимулирует рост

«Знаете ли вы, что ежедневное трение ногтей друг о друга стимулирует мозг посылать сигналы взрослым стволовым клеткам для оживления спящих и непродуктивных волосяных фолликулов. Это также увеличивает приток крови к волосяным фолликулам для более здорового роста».

По словам одного трихолога, традиционная аюрведическая практика, заключающаяся в трении ногтей друг о друга, может способствовать восстановлению здоровых волос.Растирание ногтями в течение пяти-двадцати минут в день способствует более быстрому и здоровому росту волос.Хелен Риви, специалист по выпадению волос в Act + Acre, поделилась лайфхаком. Этот метод стимулирует нервные окончания внутри, которые связаны с кожей головы.Мисс Риви объяснила:Мисс Риди объяснила, что эта техника включает в себя сгибание пальцев в полукулак и растирание ногтей каждой руки друг о друга в течение примерно десяти минут.Результатов можно добиться, выполнив один 10-минутный сеанс или разбив эти 10 минут в течение дня, пояснила специалист.Стоит отметить, что все доказательства эффективности метода остаются недоказанными, что требует дальнейших научных исследований для выяснения таких утверждений.Увеличение притока крови к коже головы задерживает появление других состояний, таких как перхоть и поседение волос.Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.