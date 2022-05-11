Названы ускользающие от иммунитета варианты Омикрона
Штамм Омикрон распространяется по планете не только через свою изначальную версию, но и через различные сублинии. Одной из самых распространенных является «стелс-омикрон».
Эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что сублинии Омикрона под названием ВА.4 и ВА.5 являются наиболее опасными в плане уклонения от контакта с иммунитетом. Частично они не поддаются воздействию защитных антител, которые формируются в организме человека благодаря полученным вакцинам или уже перенесённой болезни.
Хафизов подчеркнул, что обе эти сублинии имеют тесную связь с вариантом ВА.2, получившим неофициальное название «стелс-омикрон». В названных сублиниях имеются мутации, позволяющие им уклоняться от антител, способных заблокировать размножение вируса, из-за чего и возникают все неприятные симптомы. А сейчас практически 75% заражений на территории ЮАР вызываются этими вариантами, как подчеркнул Хафизов.
Доля сублиний Омикрона растет и в США, вскоре они станут там доминирующими. На территории Америки вчера было зарегистрировано уже 136 000 новых заражений за сутки, хотя ещё несколько недель тому назад данная цифра опустилась ниже 20 000 заражений. Соответственным образом растут показатели госпитализаций и смертности американцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Здоровье
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора
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