Кофе влияет на уровень холестерина в зависимости от пола

«Кофе является наиболее часто потребляемым стимулятором центральной нервной системы во всем мире. Из-за высокого потребления кофе даже небольшое воздействие на здоровье может иметь серьезные последствия для здоровья».

Ученые обнаружили, что кофе может оказывать значительное влияние на уровень холестерина, особенно если его пьет мужчина. Было показано, что потребление кофе оказывает большее влияние на уровень холестерина у мужчин, чем у женщин.Тем не менее, дело не только в поле пьющего, но и в том, как заваривается кофе. Было обнаружено, что употребление кофе в форме эспрессо приводит к наибольшей гендерной разнице, в то время как кофе, сваренный в кофейнике, имеет наименьшую разницу.От трех до пяти чашек кофе в день был связан с более высоким общим уровнем холестерина у мужчин, чем у женщин. Такое же воздействие, как и у кофе, приготовленного в кофейнике, но только после еще шести чашек популярного коричневого напитка.Исследователи из исследования, проведенного, написали:Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.