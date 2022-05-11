Симптомы диабета: проблемы с кожей могут говорить о высоком сахаре
Когда уровень сахара в крови повышен, особенно в течение длительного времени, на коже могут начать появляться признаки заболевания. По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AAD), могут развиваться «маленькие и выпуклые твердые шишки», похожие на прыщи. Со временем эти бугорки превращаются в «участки опухшей и твердой кожи», которые могут быть желтого, красноватого или коричневого цвета.
Медицинский термин для этого состояния кожи — липоидный некробиоз. Вы можете заметить, что окружающая область кожи имеет блестящий фарфоровый вид.
Через кожу могут быть видны кровеносные сосуды, а сама кожа может быть зудящей и болезненной.
Кроме того, у некоторых людей может появиться темная полоса бархатистой кожи на задней части шеи, в подмышечных впадинах или в паху; это состояние называется acanthosis nigricans.
Когда высокий уровень сахара в крови не диагностируется или эффективно не лечится в течение очень долгого времени, кожа на руках может стать восковой и жесткой.
Больные описывают это ощущение как «камешки в кончиках пальцев».
Утолщенная и опухшая кожа, известная как цифровой склероз, может распространяться на другие части тела. Большие безболезненные волдыри также могут появляться на руках, ступнях или ногах, когда у вас высокий уровень сахара в крови.
На голенях может образовываться небольшое углубление кожи в виде пятна или линии; это диабетическая дермопатия. Вам не нужно ждать, пока на коже появятся признаки повышенного уровня сахара в крови, прежде чем записаться на прием к врачу. К тому времени, когда симптомы действительно появятся на коже, у вас, вероятно, какое-то время был неуправляемый диабет.
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American Academy of Dermatology Association (AAD)
Здоровье
Американская академия дерматологии - некоммерческая профессиональная организация дерматологов из США и Канады, базирующаяся в Роузмонте, штат Иллинойс (США).
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