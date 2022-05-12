Гипертония: добавленные сахара более вредны, чем соль

Некоторые виды добавленного сахара могут быть столь же вредными для кровяного давления.

«Добавленный сахар может быть даже более важным, чем соль, для повышения артериального давления, особенно в переработанной форме, такой как кукурузный сироп с фруктозой. Люди с большим количеством добавленных сахаров в своем рационе отмечают значительный рост как верхних, так и нижних показателей. Всего один безалкогольный напиток вызывает повышение систолического давления в среднем на 15 пунктов (верхнее число, или давление во время сердцебиения) и девять в диастолическом (нижнее число, или давление между ударами)», - пишет Клиника Майо.