Гипертония: добавленные сахара более вредны, чем соль
Гипертонию называют тихим убийцей, потому что она незаметно подкрадывается к людям. Его диагностируют, когда давление, оказываемое на стенки артерий, превышает давление 140/90 мм рт. На этом уровне люди подвергаются ежедневному риску инсульта и сердечного приступа. Согласно предыдущим исследованиям, некоторые сахара могут быть такими же вредными для артериального давления, как и соль.
Исторически соль демонизировали как главного виновника высокого давления, главным образом потому, что она вызывает задержку воды.
Это повышает кровяное давление до тех пор, пока почки не смогут вымывать избыток соли и воды, но некоторые считают, что пища имеет длительный эффект. Поэтому широко рекомендуется сокращение потребления соли на том основании, что она снижает высокое кровяное давление и последующий риск смерти.
Некоторые виды добавленного сахара могут быть столь же вредными для кровяного давления.
«Добавленный сахар может быть даже более важным, чем соль, для повышения артериального давления, особенно в переработанной форме, такой как кукурузный сироп с фруктозой. Люди с большим количеством добавленных сахаров в своем рационе отмечают значительный рост как верхних, так и нижних показателей. Всего один безалкогольный напиток вызывает повышение систолического давления в среднем на 15 пунктов (верхнее число, или давление во время сердцебиения) и девять в диастолическом (нижнее число, или давление между ударами)», - пишет Клиника Майо.
Другие органы здравоохранения поддерживают эту точку зрения, заявляя, что сахар, содержащийся в обработанных пищевых продуктах, является одним из основных факторов гипертонии.
Они подчеркивают, что «добавленные» сахара, такие как содержащиеся в столовом сахаре или сиропе, более вредны, чем природные сахара, содержащиеся во фруктах и молоке.
Ранее Медикфорум писал о пользе плавленного сыра.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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