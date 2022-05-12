Сосудистая деменция: ухудшения работы мозга часто может проявляться вечером
Общество Альцгеймера (ОА) говорит, что иногда человек с деменцией ведет себя так, что его трудно понять ближе к вечеру или ранним вечером.
Организация поясняет:
«В это время человек может стать сильно расстроенным, возбужденным и иметь галлюцинации или бред. Это может продолжаться и ночью, из-за чего им будет трудно выспаться».
Этот феномен чаще встречается на средней стадии и на более поздних стадиях. Возможно, ряд различных причин делает это более вероятным. К ним могут относиться усталость, голод, боль, чрезмерная стимуляция, усталость других людей, вызывающие у человека с деменцией расстройство, тревогу или депрессию.
Иногда то, что кажется закатом, может быть человеком, пытающимся сообщить о потребности. Это может быть потребность в туалете, чувство голода или боль.
Университет Джонса Хопкинса говорит, что симптомы сосудистой деменции зависят от местоположения и количества пораженной мозговой ткани.
В нем говорится, что это признаки и симптомы сосудистой деменции.
- Увеличение проблем с выполнением обычных повседневных дел из-за проблем с концентрацией внимания, общением или неспособностью выполнять инструкции
- Проблемы с памятью, хотя кратковременная память может быть не затронута
- Спутанность сознания, которая может усилиться ночью (известная как «синдром заката»)
- Симптомы инсульта, такие как внезапная слабость и проблемы с речью
- Изменения личности
- Изменения настроения, такие как депрессия или раздражительность
- Изменения шага при слишком быстрой ходьбе, шарканье шагов
- Проблемы с движением и/или балансом
- Проблемы с мочеиспусканием, такие как императивные позывы или недержание
- Тремор
Alzheimer’s Society
Здоровье
Общество Альцгеймера - это благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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