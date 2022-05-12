Сосудистая деменция: ухудшения работы мозга часто может проявляться вечером

«В это время человек может стать сильно расстроенным, возбужденным и иметь галлюцинации или бред. Это может продолжаться и ночью, из-за чего им будет трудно выспаться».

Увеличение проблем с выполнением обычных повседневных дел из-за проблем с концентрацией внимания, общением или неспособностью выполнять инструкции

Проблемы с памятью, хотя кратковременная память может быть не затронута

Спутанность сознания, которая может усилиться ночью (известная как «синдром заката»)

Симптомы инсульта, такие как внезапная слабость и проблемы с речью

Изменения личности

Изменения настроения, такие как депрессия или раздражительность

Изменения шага при слишком быстрой ходьбе, шарканье шагов

Проблемы с движением и/или балансом

Проблемы с мочеиспусканием, такие как императивные позывы или недержание

Тремор