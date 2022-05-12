Кардиолог Кореневич: причиной хронических болезней может быть заблокированный стресс

«Если вы не помните, это еще не значит, что этого нет. На уровне подсознания процесс продолжает идти», - констатирует медик.

«При лечении хронических заболеваний, особенно тех, которые касаются сердечно-сосудистой системы, нужно работать с заблокированным стрессом, проходить психотерапию. Не надо вытеснять из памяти неприятные события, лучшее осознать их и прожить», - убеждена Анна Кореневич.