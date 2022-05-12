Кардиолог Кореневич: причиной хронических болезней может быть заблокированный стресс
Стремление поскорее забыть о неприятных событиях может формировать так называемый заблокированный стресс, способный серьезно навредить здоровью, говорит врач.
Кардиолог Анна Кореневич рассказала в интервью, что большинство людей, пережив безрадостный, травмирующий опыт, стараются не зацикливаться на нем, предпочитая вытеснить из памяти все, что связано с обидами и горькими эмоциями. Между тем, таких событий по мере прожитой жизни становится больше, и накопление информации о них может подрывать здоровье.
Кореневич объяснила: даже если человеку кажется, что какой-то мрачный эпизод из его жизни благополучно забыт, память об этом сохраняется в подсознании. И чем старательнее человек не хочет думать о случившемся, тем больше энергии тратит организм на сохранение памяти об этом.
«Если вы не помните, это еще не значит, что этого нет. На уровне подсознания процесс продолжает идти», - констатирует медик.
Врач добавила, что за сохранение памяти на уровне подсознания ответственны подкорковые структуры мозга. Соседняя область, с которой они взаимодействуют, – это автономная вегетативная нервная система. Чем больше у человека воспоминаний, которые он не хочет помнить, тем значительнее его заблокированный стресс и тем выше вероятность того, что вегетативная нервная система даст сбой. Поскольку она выполняет функцию регулятора состояния тела, работы сердца и других внутренних органов, следствием ее сбоя и становится развитие хронических болезней.
«При лечении хронических заболеваний, особенно тех, которые касаются сердечно-сосудистой системы, нужно работать с заблокированным стрессом, проходить психотерапию. Не надо вытеснять из памяти неприятные события, лучшее осознать их и прожить», - убеждена Анна Кореневич.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разные болезни у женщин могут проявляться неочевидными признаками.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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