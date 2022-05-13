Деменция: черника может снизить риск заболевания мозга

"Мы наблюдали когнитивные преимущества черники в предыдущих исследованиях с участием пожилых людей и думали, что она может быть эффективна у молодых людей с резистентностью к инсулину. Болезнь Альцгеймера, как и все хронические болезни старения, развивается в течение многих лет, начиная со среднего возраста. Причина, по которой маленькие сладкие лакомства такие мощные, заключается в антоцианах".

Результаты касались добавок черники у людей в возрасте от 50 до 56 лет.Исследователи под руководством Роберта Крикоряна обнаружили, что ежедневная доза порошка черники оказывает нейрокогнитивное воздействие на людей с избыточным весом, преддиабетом и ухудшением памяти. Крикорян объяснил, что эта группа населения подвержена более высокому риску развития заболевания мозга в более позднем возрасте.Исследовав 33 человека, команда в течение нескольких лет изучала пользу ягод для тех, кто подвержен риску болезни Альцгеймера.Он сказал:Ведущий исследователь объяснил, что черника богата этими антиоксидантами. На самом деле лакомство — это то, что придает маленькому плоду его характерный цвет.Помимо окрашивания плодов в синий цвет, антоцианы также помогают защитить растение от внешних угроз. Испытуемых просили воздерживаться от других ягод в течение двенадцати недель.За это время они потребляли ежедневный пакет порошковой добавки.У тех, кто принимал чернику, наблюдалось улучшение когнитивных задач, связанных с исполнительным контролем.Ранее Медикфорум писал о вреде жира на животе.