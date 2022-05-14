Врач Сарангапани: желтый знак вокруг глаз может быть «ранним» симптомом высокого холестерина

«Одним из наиболее распространенных ранних признаков того, что холестерин начал накапливаться в ваших кровеносных сосудах, является ксантелазма», — сказала доктор Сьюзан Сарангапани, хирург-консультант OCL Vision.

«Примерно у половины людей, у которых развивается ксантелазма, будет высокий уровень холестерина, так как это вызвано жировыми отложениями. Эти люди могут иметь высокий уровень липидов низкой плотности, также известных как «плохой» холестерин, или это также может быть результатом недостатка липидов низкой плотности или «хорошего» холестерина».

«Женщины более склонны к развитию ксантелазмы, и она чаще встречается у людей среднего и старшего возраста. На это также могут повлиять другие проблемы со здоровьем, такие как ожирение, диабет и проблемы с щитовидной железой».

«Лучший способ узнать, развивается ли заболевание, — это посмотреть в зеркало. Хотя шишки не зудят и не болят, они могут быть довольно неприглядными, и люди, страдающие ксантелазмой, могут стесняться того, как они выглядят».