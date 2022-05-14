Врач Сарангапани: желтый знак вокруг глаз может быть «ранним» симптомом высокого холестерина
Эксперт поделился одним признаком, который можно заметить в зеркале, указывающим на высокие уровни холестерина.
«Одним из наиболее распространенных ранних признаков того, что холестерин начал накапливаться в ваших кровеносных сосудах, является ксантелазма», — сказала доктор Сьюзан Сарангапани, хирург-консультант OCL Vision.
Врач объяснил, что ксантелазма описывает состояние, которое вызывает рост желтовато-белых шишек на верхних и нижних веках.
«Примерно у половины людей, у которых развивается ксантелазма, будет высокий уровень холестерина, так как это вызвано жировыми отложениями. Эти люди могут иметь высокий уровень липидов низкой плотности, также известных как «плохой» холестерин, или это также может быть результатом недостатка липидов низкой плотности или «хорошего» холестерина».Хотя холестерин обычно не имеет многих предупредительных признаков, это состояние, возникающее вокруг ваших глаз, может быть индикатором.
Хотя любой может столкнуться с этими желтыми шишками, доктор Сарангапани поделился, что некоторые люди могут быть более склонны к этому признаку.
Эксперт сказал:
«Женщины более склонны к развитию ксантелазмы, и она чаще встречается у людей среднего и старшего возраста. На это также могут повлиять другие проблемы со здоровьем, такие как ожирение, диабет и проблемы с щитовидной железой».
Когда дело доходит до обнаружения этих наростов, все, что вам нужно сделать, это взять зеркало.
Доктор Сарангапани посоветовал:
«Лучший способ узнать, развивается ли заболевание, — это посмотреть в зеркало. Хотя шишки не зудят и не болят, они могут быть довольно неприглядными, и люди, страдающие ксантелазмой, могут стесняться того, как они выглядят».
Самый эффективный способ удаления образований — операция, но для тех, кто ищет менее инвазивное лечение, химические пилинги доказали свою эффективность против этого состояния.
Ранее Медикфорум писал о том, как снизить сахар в крови.
Сьюзан Сарангапани
Здоровье
Хирург-консультант OCL Vision.
Оставить комментарий