Болезнь Альцгеймера: 11 поведенческих изменений, которые затрагивают до 90% людей с деменцией
Деменция представляет собой серьезную проблему для систем здравоохранения во всем мире. Тем не менее, пандемия раздула пламя, говорится в новом отчете. Наблюдается сокращение доли пациентов, получивших диагноз, при этом их число упало ниже 60 процентов, что не соответствует целевому показателю правительства на две трети.
Как никогда важно обращать внимание на предупреждающие знаки и предпринимать соответствующие шаги для постановки диагноза. Ключом к этой работе является понимание спектра симптомов деменции. Помимо потери памяти, деменция может вызывать множество поведенческих и психологических симптомов.
В обзоре перечислены 12 общих поведенческих и психологических симптомов, которые «составляют основной компонент синдрома деменции независимо от его подтипа».
Исследователи заявили:
«Они столь же клинически значимы, как и когнитивные симптомы, поскольку сильно коррелируют со степенью функциональных и когнитивных нарушений».
По данным Alzheimer’s Society, симптомы, которые необходимо обнаружить, включают:
- Агитация
- Аберрантное двигательное поведение
- Беспокойство
- восторг
- Раздражительность
- Депрессия
- Апатия
- Расторможенность
- Заблуждения
- Галлюцинации
- Изменения сна или аппетита
«Хотя эти симптомы могут присутствовать индивидуально, чаще всего у одного и того же пациента одновременно возникают различные психопатологические особенности».
Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.
Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
Оставить комментарий