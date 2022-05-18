Болезнь Альцгеймера: 11 поведенческих изменений, которые затрагивают до 90% людей с деменцией

«Они столь же клинически значимы, как и когнитивные симптомы, поскольку сильно коррелируют со степенью функциональных и когнитивных нарушений».

Агитация

Аберрантное двигательное поведение

Беспокойство

восторг

Раздражительность

Депрессия

Апатия

Расторможенность

Заблуждения

Галлюцинации

Изменения сна или аппетита

«Хотя эти симптомы могут присутствовать индивидуально, чаще всего у одного и того же пациента одновременно возникают различные психопатологические особенности».