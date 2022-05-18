Диабет 2 типа: врач Дансингер назвал ощущения, предупреждающие о высоком сахаре в крови

«Немедленно обратитесь к врачу», — рекомендовал доктор Дэнсингер, если вы испытываете покалывание, боль или онемение в руках или ногах.

Доктор Майкл Дансингер подтвердил, что диабет 2 типа может привести к повреждению нервов, что может привести к некоторым телесным ощущениям.Повреждение нерва также может привести к проблемам с желудком, таким как тошнота, рвота или диарея. Такое осложнение для здоровья также может вызвать множество инфекций мочевого пузыря или проблемы с опорожнением мочевого пузыря.Доктор Дэнсингер добавил, что повреждение нерва также может привести к проблемам с эрекцией или ее поддержанием.И диабетики могут начать чувствовать головокружение и головокружение, если у них в течение некоторого времени был высокий уровень сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови также может привести к частым грибковым инфекциям, которые могут развиваться на гениталиях, между пальцами рук и ног и в подмышечных впадинах.Также будьте предупреждены о выпадении волос на пальцах ног, ступнях или голенях или заметите коричневые пятна приподнятой кожи на шее, подмышках или в паху.Высокий уровень сахара в крови также может привести к повреждению глаз, например, к затуманенному зрению, круговым видениям вокруг огней или темных пятен, а также к плохой видимости ночью. Неконтролируемый диабет является фактором риска высокого кровяного давления, болезней сердца и почек.Крайне важно контролировать уровень сахара в крови, поскольку чем дольше диабет не контролируется должным образом, тем более серьезными могут быть последствия.Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.