Диабет 2 типа: врач назвал 2 «ранних признака» высокого сахара в крови

«В норме ваше тело реабсорбирует глюкозу [то есть сахар], когда она проходит через ваши почки. Но когда диабет повышает уровень сахара в крови, ваши почки могут быть не в состоянии вернуть его обратно. Это заставляет организм вырабатывать больше мочи, а это требует жидкости. Результат: вам придется ходить чаще».

«Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу».

«Это может сделать вас более голодными и уставшими, чем обычно», — заявил доктор Дэнсингер.