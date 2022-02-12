Диабет 2 типа: врач назвал 2 «ранних признака» высокого сахара в крови
Если вы начнете замечать более сильную тягу к еде, возможно, пришло время записаться на прием к врачу. Доктор Майкл Дансингер предупредил, что высокий уровень сахара в крови может привести к паре сильных привычек.
Например, высокий уровень сахара в крови может привести к неутолимой жажде, а это означает, что независимо от того, сколько вы выпьете, вы все равно будете чувствовать жажду.
Доктор Дэнсингер объяснил:
«В норме ваше тело реабсорбирует глюкозу [то есть сахар], когда она проходит через ваши почки. Но когда диабет повышает уровень сахара в крови, ваши почки могут быть не в состоянии вернуть его обратно. Это заставляет организм вырабатывать больше мочи, а это требует жидкости. Результат: вам придется ходить чаще».
Поскольку вы будете мочиться чаще и, как правило, в больших количествах, вы почувствуете сильную жажду. По мере продолжения цикла вы обнаружите, что жаждете жидкости все больше и больше.
Еще одним возможным признаком высокого уровня сахара в крови является неудовлетворенная тяга к еде.
Доктор Дансингер добавил:
«Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу».
Диабет классифицируется по дефициту инсулина или инсулинорезистентности клеток, что означает, что потребляемая глюкоза не может быть использована для получения энергии.
«Это может сделать вас более голодными и уставшими, чем обычно», — заявил доктор Дэнсингер.
Другими предупреждающими признаками высокого уровня сахара в крови могут быть сухость во рту и кожный зуд.
Если вы обеспокоены тем, что у вас может быть диабет, запишитесь на прием к врачу.
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Майкл Дансингер (Michael Dansinger)
Здоровье
Врач, директор медицинского центре Тафтса в Бостоне и директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics.
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