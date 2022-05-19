«Включая ночную потливость»: врач назвал возможные признаки рака, которые нужно проверять

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плохое самочувствие

Рак проявляется во многих формах, и существует множество признаков, которые возникают как маркирующие его сигналы, говорит врач Ананд Патель.

Доктор Ананд рассказал о том, как может проявляться внешне рак. Медик заметил, что злокачественные опухоли способны проявляться разнообразными признаками, в зависимости от того, где они возникают. К числу наиболее распространенных злокачественных заболеваний относятся рак молочной железы, рак легких и бронхов, рак простаты, рак толстой и прямой кишки, меланома кожи.

Какие именно изменения в работе организма могут говорить, что развивается рак?

Доктор Ананд Патель дал такой совет.

«Если у вас есть симптом или проблема, которая не проходит или вас беспокоит, всегда лучше проконсультироваться с врачом общей практики, как только вы сможете, и получить медицинскую консультацию, адаптированную к вашей проблеме».

Также врач назвал возможные признаки рака, которые нужно проверять у специалистов.
  • Неожиданная потеря веса.
  • Изменения в работе мочевого пузыря и кишечника.
  • Ночная потливость.
  • Кашель с выделением крови.
  • Проблемы с приемом пищи, такие как боль после еды, проблемы с глотанием, изменение аппетита
  • Усталость.
  • Незаживающие язвы в полости рта.
  • Изменения груди.
«Если у вас возник стойкий новый симптом, проверьте его у врача общей практики», - поделился медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем начинает учащаться ночная потливость.
Ананд Патель (Anand Patel)
Ананд Патель (Anand Patel)
Здоровье
врач, популяризатор медицины, писатель из Великобритании
Теги : симптомы рака, опасные симптомы, Ананд Патель