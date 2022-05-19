«Включая ночную потливость»: врач назвал возможные признаки рака, которые нужно проверять

«Если у вас есть симптом или проблема, которая не проходит или вас беспокоит, всегда лучше проконсультироваться с врачом общей практики, как только вы сможете, и получить медицинскую консультацию, адаптированную к вашей проблеме».

Неожиданная потеря веса.

Изменения в работе мочевого пузыря и кишечника.

Ночная потливость.

Кашель с выделением крови.

Проблемы с приемом пищи, такие как боль после еды, проблемы с глотанием, изменение аппетита

Усталость.

Незаживающие язвы в полости рта.

Изменения груди.

«Если у вас возник стойкий новый симптом, проверьте его у врача общей практики», - поделился медик.