Симптомы диабета: тяга к напиткам, которая может указывать на заболевание

«Наличие некоторых симптомов диабета не означает, что у вас определенно есть заболевание, но вы всегда должны обращаться к своему врачу общей практики, просто чтобы убедиться».

Много ходите в туалет, особенно ночью

Чувствуете себя более уставшим, чем обычно

Похудение без усилий

Генитальный зуд или молочница

Порезы и раны заживают дольше

Затуманенное зрение

«Однако наиболее распространенными симптомами диабета, с которыми сталкиваются многие люди с диабетом, являются повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, чувство усталости и потеря веса».