Симптомы диабета: тяга к напиткам, которая может указывать на заболевание
Хотя у некоторых людей будут симптомы, Diabetes UK сообщает, что около шести из 10 человек не имеют никаких симптомов, когда им поставлен диагноз диабета 2 типа. Организация говорит, что настоящая жажда и повышенный голод являются общими признаками этого состояния.
В нем поясняется:
«Наличие некоторых симптомов диабета не означает, что у вас определенно есть заболевание, но вы всегда должны обращаться к своему врачу общей практики, просто чтобы убедиться».
Клиника Майо объясняет, что как чрезмерная жажда, так и учащенное мочеиспускание являются общими признаками и симптомами диабета и в некоторой степени связаны между собой.
Diabetes UK добавляет, что другие общие признаки могут включать:
- Много ходите в туалет, особенно ночью
- Чувствуете себя более уставшим, чем обычно
- Похудение без усилий
- Генитальный зуд или молочница
- Порезы и раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
«Однако наиболее распространенными симптомами диабета, с которыми сталкиваются многие люди с диабетом, являются повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, чувство усталости и потеря веса».
Если вы чувствуете себя очень плохо или у вас быстро появились симптомы, срочно обратитесь к своему врачу общей практики.
Diabetes UK предупреждает, что, хотя трудно игнорировать признаки диабета 1 типа, потому что симптомы часто могут проявляться довольно быстро, отсутствие лечения может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая диабетический кетоацидоз, который может привести к потенциально смертельной коме.
В нем отмечается, что диабет 2 типа легче не заметить, поскольку он развивается медленнее, особенно на ранних стадиях, когда бывает сложнее обнаружить симптомы.
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Diabetes UK
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