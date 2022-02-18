Диабет 2 типа: 4 «незаметных» признака высокого сахара

«Когда у вас диабет, в вашей крови накапливается избыток глюкозы — разновидности сахара. Ваши почки вынуждены работать сверхурочно, чтобы фильтровать и поглощать избыток глюкозы. Когда ваши почки не справляются, избыток глюкозы выводится с мочой, увлекая за собой жидкости из тканей, что вызывает обезвоживание. Обычно после этого вы чувствуете жажду. Когда вы выпиваете больше жидкости, чтобы утолить жажду, вы будете мочиться еще больше».

Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.Клиника Майо отмечает, чтоявляются общими признаками и симптомами диабета.Он добавляет, что усталость является еще одним тонким признаком, о котором следует знать. Это связано с тем, что «высокий уровень глюкозы в крови снижает способность вашего организма использовать глюкозу для получения энергии. Обезвоживание из-за учащенного мочеиспускания также может вызвать у васДиабет может ослабить вашу способность бороться с микробами,Ранее Медикфорум писал о том, чем можно заменить парацетамол.