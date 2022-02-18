Диабет 2 типа: 4 «незаметных» признака высокого сахара
Клиника Майо объясняет, что понимание возможных симптомов диабета может привести к ранней диагностике и лечению, что может помочь вам предотвратить осложнения диабета и улучшить здоровье на всю жизнь. На ранних стадиях диабета 2 типа запланированная потеря веса может обратить болезнь вспять.
Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.
Клиника Майо отмечает, что симптомы диабета «часто малозаметны», хотя есть ряд ранних признаков, на которые следует обратить внимание.
Чрезмерная жажда и учащенное мочеиспускание являются общими признаками и симптомами диабета.
«Когда у вас диабет, в вашей крови накапливается избыток глюкозы — разновидности сахара. Ваши почки вынуждены работать сверхурочно, чтобы фильтровать и поглощать избыток глюкозы. Когда ваши почки не справляются, избыток глюкозы выводится с мочой, увлекая за собой жидкости из тканей, что вызывает обезвоживание. Обычно после этого вы чувствуете жажду. Когда вы выпиваете больше жидкости, чтобы утолить жажду, вы будете мочиться еще больше».
Он добавляет, что усталость является еще одним тонким признаком, о котором следует знать. Это связано с тем, что «высокий уровень глюкозы в крови снижает способность вашего организма использовать глюкозу для получения энергии. Обезвоживание из-за учащенного мочеиспускания также может вызвать у вас чувство усталости.
Диабет может ослабить вашу способность бороться с микробами, «что увеличивает риск инфекции в деснах и костях, удерживающих зубы на месте».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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