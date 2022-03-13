Симптомы диабета: клиника Майо перечислила патологические изменения в глазах и деснах

Генитальный зуд или молочница

Порезы и раны заживают дольше

Затуманенное зрение

Повышенный голод

«Если у вас есть какие-либо симптомы диабета, важно связаться с врачом общей практики и попросить сделать анализ крови на диабет», - сообщает NHS.

«Врач общей практики может диагностировать диабет. Вам понадобится анализ крови, который вам, возможно, придется посетить в местном медицинском центре, если он не может быть сделан в вашей поликлинике».

«Ваши десны могут оторваться от зубов, зубы могут расшататься, или у вас могут появиться язвы или карманы гноя в деснах, особенно если у вас есть инфекция десен до того, как разовьется диабет».

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница

Порезы или раны заживают дольше

Затуманенное зрение