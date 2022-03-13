Симптомы диабета: клиника Майо перечислила патологические изменения в глазах и деснах
Симптомы диабета, которые вы испытываете, не будут точно соответствовать симптомам другого человека. Однако наиболее распространенными симптомами, с которыми сталкиваются многие люди с диабетом, являются повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, чувство усталости и потеря веса.
Другие распространенные симптомы диабета включают:
- Генитальный зуд или молочница
- Порезы и раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
- Повышенный голод
«Если у вас есть какие-либо симптомы диабета, важно связаться с врачом общей практики и попросить сделать анализ крови на диабет», - сообщает NHS.
Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.
«Врач общей практики может диагностировать диабет. Вам понадобится анализ крови, который вам, возможно, придется посетить в местном медицинском центре, если он не может быть сделан в вашей поликлинике».
Клиника Майо отмечает, что диабет может ослабить вашу способность бороться с микробами, «что увеличивает риск инфекции в деснах и костях, которые удерживают ваши зубы на месте».
«Ваши десны могут оторваться от зубов, зубы могут расшататься, или у вас могут появиться язвы или карманы гноя в деснах, особенно если у вас есть инфекция десен до того, как разовьется диабет».
NHS выделяет несколько других возможных признаков:
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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