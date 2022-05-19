Названы пять распространенных причин обильного ночного пота
Ночная потливость может намекать на изменения в работе организма, физиологическое старение или на проблемы со здоровьем.
Гормоны. Называя распространенные причины обильного ночного пота, медики указывают на гормональные изменения, которые происходят в теле по мере возраста и старения. Особенно чувствительны к ним женщины, которые в определенный период своей жизни утрачивают фертильную функцию и вступают в менопаузу. У них ночная потливость дополняется приливами и перепадами настроения.
Низкий уровень сахара в крови. Также к числу распространенных причин обильного ночного пота относится гипогликемия – снижение уровня сахара в крови. Подобное состояние может объясняться перенапряжением, долгими периодами без еды, а также эндокринными нарушениями, например, диабетом.
Побочные эффекты лекарств. Антидепрессанты, обезболивающие средства вполне способы активировать ночное потоотделение.
Употребление алкоголя. Выпивка также может быть пусковым механизмом для ночного пота. Дело в том, что алкоголь расслабляет дыхательные пути и затрудняет дыхание у спящего человека – в результате организму приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы поддерживать режим дыхания. Как следствие, повышается температура, выделяется пот.
Беспокойство, стресс. Тревога тоже является частой причиной чрезмерного ночного потоотделения. Когда человек беспокоится, температура тела начинает повышаться в ответ на выделение специфических гормонов.
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