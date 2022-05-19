5 признаков того, что у вас имеются серьезные проблемы с пищеварительным трактом
Если у вас имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, об этом могут говорить некоторые признаки – не игнорируйте их!
Ком в горле. Если во время еды возникает ощущение, что в горле появляется комок, а пища не проходи так легко, как раньше, – следует обратиться к врачу. Особенно, если со временем это ощущение становится все более явным или ухудшается – например, становится затруднительно глотать даже воду или при глотании возникает болезненность. Такие признаки могут указывать на очень серьезную проблему – рак пищевода.
Газы. Считается нормой, что в среднем человеческое тело выделяет почти 2 литра газов в день. Но если, испуская газы, вы испытываете боль или дискомфорт, либо замечаете, что теряете вес, – запишитесь на прием к врачу. Также это нужно сделать, если запах газов изменился, став особенно неприятным, едким. Специалист должен выяснить, что происходит с кишечником.
Узкая одежда. Если вдруг становится проблематично застегнуть молнию, хотя всего несколько дней назад такой проблемы не было, – это, скорее всего, объясняется избытком газа в пищеварительным тракте. Вздутие живота, возникающее внезапно без видимой причины, может быть опасным симптомом. Если при этом вы испытываете боль при дефекации или замечаете кровь в стуле, вам обязательно нужно обратиться к врачу. Причинами таких изменений могут быть синдром раздраженного кишечника, камни в желчном пузыре или запор.
Потемневший студ. Ставший черным стул может сигнализировать о внутреннем кровотечении, например, в желудке или кишечнике. Если вы не принимаете препараты с железом, а фекалии выглядят очень темными, идите к врачу, не медлите.
Усталость. Постоянно низкий тонус, вялость могут быть признаком того, что организм испытывает нехватку железа и страдает от анемии. Ее характерные признаки – усталость, головные боли и головокружение при смене положения тела, бледная кожа, выпадение волос. Причем тут пищеварительный тракт? Все закономерно: анемия может возникать при развитии колоректального рака, когда опухоль в кишечнике начинает кровоточить.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, приводит ли привычка задерживать стул к развитию рака кишечника.
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