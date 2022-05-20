Симптомы рака поджелудочной железы: предупреждающий знак, который появляется в туалете

«Рак поджелудочной железы можно заметить по стулу, — говорит Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso.

«Возможно, у вас стеаторея — бледный и жирный кал. Его размер может быть большим, с ужасным запахом. Вы заметите, что он плавает и его трудно смыть, вероятно, из-за содержащегося в нем жира. Это состояние может вызвать снижение высвобождения ферментов поджелудочной железы, что приводит к неправильному расщеплению жира»

«Кроме того, если желчь и ферменты поджелудочной железы не могут попасть в кишечник, чтобы помочь расщеплять жиры, стул может стать жирным и может плавать в унитазе», — предупреждает организация.

«В других случаях пациенты могут испытывать запоры, потому что пищеварение замедляется, что делает стул сухим и подавляющим при дефекации».