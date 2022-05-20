Симптомы рака поджелудочной железы: предупреждающий знак, который появляется в туалете
Эксперт поделился тем, на что следует обратить внимание, когда речь идет об этом типе рака.
«Рак поджелудочной железы можно заметить по стулу, — говорит Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso.
Эксперт объяснил, как именно номер два может указывать на рак, а один говорит об «ужасном запахе».
Она сказала:
«Возможно, у вас стеаторея — бледный и жирный кал. Его размер может быть большим, с ужасным запахом. Вы заметите, что он плавает и его трудно смыть, вероятно, из-за содержащегося в нем жира. Это состояние может вызвать снижение высвобождения ферментов поджелудочной железы, что приводит к неправильному расщеплению жира»
Американское онкологическое общество добавляет, что светлый или жирный стул вызван проблемами с билирубином.
Билирубин представляет собой желтоватый пигмент, который вырабатывается при нормальном распаде эритроцитов. Этот пигмент обычно придает вашему стулу характерный коричневый цвет. Однако, если желчный проток заблокирован, ваш кал может измениться на более светлый, сероватый оттенок.
«Кроме того, если желчь и ферменты поджелудочной железы не могут попасть в кишечник, чтобы помочь расщеплять жиры, стул может стать жирным и может плавать в унитазе», — предупреждает организация.
Это может сделать ваш стул жидким, водянистым, жирным и с неприятным запахом. Ваш стул может казаться объемным. Тем не менее, они предупреждают, что маслянистый стул не обязательно должен быть вызван раком поджелудочной железы, поскольку есть и другие триггеры.
Вассерманн добавила:
«В других случаях пациенты могут испытывать запоры, потому что пищеварение замедляется, что делает стул сухим и подавляющим при дефекации».
Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.
Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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