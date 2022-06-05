Долгий Ковид: врач назвал 7 неврологических симптомов, которые могут длиться «месяцы после заражения»

«Люди с состояниями после Covid могут иметь широкий спектр симптомов, которые могут длиться более четырех недель или даже месяцев после заражения. Иногда симптомы могут даже исчезнуть или вернуться снова».

Трудности мышления или концентрации внимания (иногда называемые «мозговым туманом»)

Головная боль

Проблемы со сном

Головокружение, когда вы встаете (дурнота)

Покалывания в руках и ногах

Изменение запаха или вкуса

Депрессия или тревога

«Поговорите со своим врачом, если вы испытываете длительные симптомы Covid. Они могут направить вас на анализы, чтобы понять, как долго Covid влияет на вас и как его можно лечить. Или даже может быть, что у ваших симптомов есть другая причина», - добавила невролог.

Усталость

Одышка или затрудненное дыхание

Кашель

Боль в суставах

Боль в груди

Мышечная боль или головная боль

Быстрое или учащенное сердцебиение

Потеря обоняния или вкуса

Депрессия или тревога

Жар

Головокружение, когда вы стоите

Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности