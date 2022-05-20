Симптомы дефицита B12: ощущение в ваших руках и ногах

«Покалывание или онемение кожи ощущаются как булавки и иглы. Это происходит, когда кровоснабжение нервов прекращается. Обычно это происходит, когда вы сидите или спите на части тела. Это длится всего несколько минут».

«Учитывая множество симптомов, которые может вызвать дефицит витамина B12, это состояние можно не заметить или спутать с чем-то другим», — отмечает Гарвардская медицинская школа.

Усталость

Слабость

Потеря аппетита

Потеря веса

Проблемы с балансом

Плохая память

Болезненность рта или языка

Язвы во рту

«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии, состоянию, при котором костный мозг вырабатывает большие эритроциты неправильной формы, которые не функционируют должным образом».