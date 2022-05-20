Симптомы дефицита B12: ощущение в ваших руках и ногах
Гарвардская медицинская школа назвала этот дефицит В12 «подлым», поскольку он долгое время не проявляет симптомов.
Эксперты описывают случай 62-летнего мужчины, у которого появились покалывания, проблемы с ходьбой, сильная боль в суставах, одышка и пожелтение. Все это было спровоцировано нехваткой В12 в течение двух месяцев.
Гарвардская медицинская школа объясняет, что этот признак может проявляться как «странное» ощущение в ваших руках и ногах. Это может быть похоже на онемение или покалывание. NHS объясняет, что официальным термином для этого симптома является парестезия, также известная как покалывание.
«Покалывание или онемение кожи ощущаются как булавки и иглы. Это происходит, когда кровоснабжение нервов прекращается. Обычно это происходит, когда вы сидите или спите на части тела. Это длится всего несколько минут».
Как правило, дефицит витамина B12 может развиваться медленно, проявляясь постепенно. Однако в некоторых случаях начало может быть быстрым.
«Учитывая множество симптомов, которые может вызвать дефицит витамина B12, это состояние можно не заметить или спутать с чем-то другим», — отмечает Гарвардская медицинская школа.
Поскольку покалывание — не единственные симптомы этого состояния, доктор Лиакас добавил другие признаки дефицита B12, которые могут помочь обнаружить его:
- Усталость
- Слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса
- Проблемы с балансом
- Плохая память
- Болезненность рта или языка
- Язвы во рту
«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии, состоянию, при котором костный мозг вырабатывает большие эритроциты неправильной формы, которые не функционируют должным образом».
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Harvard Medical School
Здоровье
Образовательное учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете. Располагается в нейборхуде Бостона Мишен Хилл в пространстве Лонгвудской научно-медицинской области. В ежегодном рейтинге U.S. News & World Report школа устойчиво удерживает первое место.
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