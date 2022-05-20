Жировая болезнь печени: признак в вашем желудке, о котором вы должны сообщить врачу

81 Фото: pexels.com
Жировая болезнь печени: признак в вашем желудке, о котором вы должны сообщить врачу

У большинства людей симптомы жировой болезни печени отсутствуют, и это не вызывает у них серьезных проблем. Тем не менее, есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что вам следует обратиться к врачу.

British Liver Trust говорит, что отек в области живота, известный как асцит, — это то, о чем нужно «сразу сообщить врачу».

Другие признаки включают в себя:
  • Желтизна глаз и кожи — это может быть труднее заметить, если у вас черная или коричневая кожа
  • Легкие синяки
  • Темная моча
  • Рвота кровью
  • Темно-черный смолистый кал
  • Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности (энцефалопатия)
  • Зуд кожи
НАЖБП часто не вызывает специфических симптомов, даже если заболевание находится на более поздней стадии. Вы можете не проявлять никаких симптомов в течение многих лет. Если у вас есть НАЖБП, у вас может быть:
  • Усталость, усталость или общее чувство вялости или отсутствия энергии
  • Дискомфорт в верхней правой части живота (где находится печень)
«Даже если у вас нет симптомов, если вы находитесь в группе риска и беспокоитесь, попросите своего врача сделать тест».

При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени.

Ранее Медикфорум писал о симптомах рака.

British Liver Trust

Здоровье

Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена ​​на здоровье печени.

Теги : жировая болезнь печени, НАЖБП, советы специалистов