Жировая болезнь печени: признак в вашем желудке, о котором вы должны сообщить врачу
У большинства людей симптомы жировой болезни печени отсутствуют, и это не вызывает у них серьезных проблем. Тем не менее, есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что вам следует обратиться к врачу.
British Liver Trust говорит, что отек в области живота, известный как асцит, — это то, о чем нужно «сразу сообщить врачу».
Другие признаки включают в себя:
- Желтизна глаз и кожи — это может быть труднее заметить, если у вас черная или коричневая кожа
- Легкие синяки
- Темная моча
- Рвота кровью
- Темно-черный смолистый кал
- Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности (энцефалопатия)
- Зуд кожи
- Усталость, усталость или общее чувство вялости или отсутствия энергии
- Дискомфорт в верхней правой части живота (где находится печень)
«Даже если у вас нет симптомов, если вы находитесь в группе риска и беспокоитесь, попросите своего врача сделать тест».
При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени.
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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