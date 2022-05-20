Жировая болезнь печени: признак в вашем желудке, о котором вы должны сообщить врачу

Желтизна глаз и кожи — это может быть труднее заметить, если у вас черная или коричневая кожа

Легкие синяки

Темная моча

Рвота кровью

Темно-черный смолистый кал

Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности (энцефалопатия)

Зуд кожи

Усталость, усталость или общее чувство вялости или отсутствия энергии

Дискомфорт в верхней правой части живота (где находится печень)

«Даже если у вас нет симптомов, если вы находитесь в группе риска и беспокоитесь, попросите своего врача сделать тест».