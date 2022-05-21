Инсульт: неожиданный продукт, повышающий риск

«Большая часть соли, которую мы едим, «спрятана» в обработанных пищевых продуктах, таких как готовые блюда, чипсы, орехи, пирожные, печенье и переработанное мясо. Избегайте добавления соли в пищу во время приготовления пищи или за столом. Вместо этого попробуйте использовать свежий имбирь, лимонный сок, перец чили или сушеные травы и специи для придания вкуса еде».

Высокое потребление соли является одним из основных факторов риска высокого кровяного давления, основной причины инсульта.сообщает:Некоторые люди используют продукты с низким содержанием соли, чтобы сократить потребление соли. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем использовать их, так как они не подходят для людей с проблемами почек и тех, кто принимает лекарства, влияющие на уровень калия.Другие факторы риска инсульта включают привычки образа жизни, такие как курение и употребление алкоголя.Несмотря на широко распространенное мнение о том, что потребление соли должно быть сведено к минимуму.Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.