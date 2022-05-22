Онкология: 3 основных вида рака могут вызывать подергивания в теле

«Хотя припадки в основном возникают из-за эпилепсии, опухоль головного мозга может раздражать нейроны головного мозга и вызывать покалывание, подергивание или мышечные сокращения. Если опухоль развивается в затылочной доле, височной доле или стволе головного мозга, у человека может быть двоение или нечеткость зрения. Еще одним признаком является подергивание глаз».





«Лобная доля управляет функциями принятия решений, решения проблем, концентрации и скорости мышления», — добавила она.