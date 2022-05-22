Онкология: 3 основных вида рака могут вызывать подергивания в теле
Симптомы рака бесчисленны, потому что существует более 100 форм болезни. Путаницу усугубляет тот факт, что многие предупреждающие признаки, по-видимому, не связаны с местом происхождения опухоли. Иногда злокачественная опухоль может метастазировать и перемещаться в ту часть тела, где сосредоточены нервы, вызывая мышечные подергивания, спазмы или подергивания.
Мышечные подергивания вызваны непроизвольными сокращениями, обычно вызванными слишком большим количеством кофеина, диетой или физическими упражнениями.
Однако также известно, что некоторые виды рака вызывают спазмы.
Моника Вассерманн, доктор медицины в Oliolussio, объяснила:
«Хотя припадки в основном возникают из-за эпилепсии, опухоль головного мозга может раздражать нейроны головного мозга и вызывать покалывание, подергивание или мышечные сокращения. Если опухоль развивается в затылочной доле, височной доле или стволе головного мозга, у человека может быть двоение или нечеткость зрения. Еще одним признаком является подергивание глаз».
По словам эксперта, две части тела, подверженные подергиванию от рака, — это глаза и ноги. Однако возникновение подергиваний зависит от расположения поврежденных нервов внутри тела. Один рак, связанный с нервами, известный как менингиома, сосредоточен исключительно вокруг нервной системы.
Злокачественное новообразование является одним из наиболее распространенных типов первичных опухолей головного мозга, но менингиома более высокой степени злокачественности остается крайне редкой.
Симптомы обычно возникают, когда опухоль начинает давить на мозг, останавливая нормальное функционирование части органа.
Лечение симптомов по мере их появления является обязательным, поскольку опухоли, которые распространяются на височную, лобную и теменную доли, могут вызывать проблемы с речью, связанные с когнитивной функцией.
«Лобная доля управляет функциями принятия решений, решения проблем, концентрации и скорости мышления», — добавила она.
Однако иногда опухоль может давить на кровеносные сосуды или контактировать с костью и вызывать ее расширение. При поражении спинного мозга могут возникнуть проблемы с мышцами, такие как уплотнение мышечных тканей в ногах, лодыжках и стопах.
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
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