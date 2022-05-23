Боль в трех областях тела сигнализирует о высоком уровне холестерина

«Боль при ЗПА часто проходит, когда вы перестаете тренироваться, хотя это может занять несколько минут. Работающим мышцам требуется больший приток крови. Отдыхающие мышцы могут обойтись меньшим».

Раны на ногах или пальцах ног, которые не заживают или заживают очень медленно

Гангрена или мертвая ткань

Заметное снижение температуры голени или ступни по сравнению с другой ногой или остальным телом

Плохой рост ногтей на пальцах ног или рост волос на ногах

Эректильная дисфункция, особенно у мужчин с сахарным диабетом

«Вы можете подумать, что это артрит, радикулит или просто« скованность »из-за старения. Для точного диагноза рассмотрите источник вашей боли. Боль в ногах при ЗПА возникает в мышцах, а не в суставах».