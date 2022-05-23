Боль в трех областях тела сигнализирует о высоком уровне холестерина
Высокий уровень холестерина означает, что у вас слишком много холестерина в крови. Холестерин — воскообразное вещество, вырабатываемое в печени, которое помогает строить здоровые клетки. Однако уровни должны быть под контролем. Высокий уровень холестерина связан с серьезными осложнениями, такими как заболевание периферических артерий (ЗПА), о котором сигнализирует боль в трех областях тела.
ЗПА — это распространенная проблема кровообращения, при которой суженные артерии уменьшают приток крови к конечностям. Как поясняет клиника Майо, ЗПА часто вызывается атеросклерозом. При атеросклерозе жировые отложения, такие как холестерин, накапливаются на стенках артерий и уменьшают кровоток.
По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), судорожная боль в бедрах, бедрах или икрах при ходьбе, подъеме по лестнице или выполнении упражнений может сигнализировать о ЗПА.
AHA продолжает:
«Боль при ЗПА часто проходит, когда вы перестаете тренироваться, хотя это может занять несколько минут. Работающим мышцам требуется больший приток крови. Отдыхающие мышцы могут обойтись меньшим».
Другие симптомы ЗПА включают:
- Раны на ногах или пальцах ног, которые не заживают или заживают очень медленно
- Гангрена или мертвая ткань
- Заметное снижение температуры голени или ступни по сравнению с другой ногой или остальным телом
- Плохой рост ногтей на пальцах ног или рост волос на ногах
- Эректильная дисфункция, особенно у мужчин с сахарным диабетом
«Вы можете подумать, что это артрит, радикулит или просто« скованность »из-за старения. Для точного диагноза рассмотрите источник вашей боли. Боль в ногах при ЗПА возникает в мышцах, а не в суставах».
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American Heart Association (AHA)
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