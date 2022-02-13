Повышенный холестерин: названы признаки накопления в бедрах или икрах

«ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение в них».

– Если у вас неожиданно возникают спазмы, покалывание или слабость в ногах, возможно, вы подвержены заболеванию периферических артерий.