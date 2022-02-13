Повышенный холестерин: названы признаки накопления в бедрах или икрах
Если при ходьбе возникают неприятные ощущения в бедрах или икрах, это может быть признаком повышенного уровня холестерина, констатирует Американская кардиологическая ассоциация (AHA).
Повышенный холестерин является очень распространенной проблемой со здоровьем у современных людей, однако многие не знают об имеющемся нарушении. В свою очередь, специалисты из AHA объясняют, что высокий уровень холестерина способствует накоплению бляшек в артериях конечностей, и со временем это может приводить к возникновению ЗПА, заболевания периферических артерий.
«ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение в них».
Медики отмечают, что симптомы ЗПА часто развиваются медленно. Если же они развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения. Обычно эта патология выявляется при физическом осмотре у врача общей практики и при сравнении артериального давления на руке и лодыжке. Но иногда ее признаки можно заметить самостоятельно.
По данным AHA, наиболее распространенным симптомом заболевания периферических артерий нижних конечностей являются болезненные мышечные спазмы, которые ощущаются в бедрах или икрах при ходьбе, подъеме по лестнице или при выполнении упражнений. Стоит человеку остановиться и побыть неподвижным несколько минут, неприятные ощущения проходят.
Кардиологи поясняют, что подобная судорожная боль является способом, которым мышцы «предупреждают» организм о недостаточном получении крови во время физических нагрузок. По их словам, многие люди с ЗПА неправильно интерпретируют возникающие у них признаки. Врачи подчеркивают:
– Если у вас неожиданно возникают спазмы, покалывание или слабость в ногах, возможно, вы подвержены заболеванию периферических артерий.
Специалисты подчеркивают, что ЗПА является нарушением, с которым необходимо обращаться к врачу. Данная проблема связана с повышенным риском таких опасных осложнений, как ампутации ноги или стопы, сердечный приступ или инсульт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на наличие предиабета.
Американская кардиологическая ассоциация (AHA)
Здоровье
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