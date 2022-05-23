Если вы «жаждете» трех видов пищи, у вас может быть слабоумие
Ученые усердно работают над разработкой новых методов лечения и, возможно, лекарства от всех форм деменции, включая лобно-височную деменцию. Одна из более редких форм деменции, лобно-височная деменция (ЛВД), вызывает проблемы с поведением и речью.
Как и все формы заболевания, ЛВД вызывает у пациентов несколько симптомов. Они могут возникать самыми разными способами в различных сферах жизни человека, в том числе во время еды.
«Они также могут больше не знать, когда бросить есть, пить алкоголь или курить».
Ученые считают, что новый метод лечения деменции может появиться в ближайшие 10 лет. Хотя это полезно для пациентов будущего, это оставляет пациентов настоящего в состоянии управляемого упадка.
Наряду с изменением пищевых привычек, другими симптомами ЛВД являются:
• Бесчувственность или грубость
• Импульсивные действия
• Потеря запретов
• Подавленность
• Потеря интереса к людям и вещам
• Потеря драйва и мотивации
• Неспособность акцентировать внимание на других
• Повторяющееся поведение
• Компульсивное переедание
• Пренебрежение личной гигиеной
• Неправильное использование слов
• Потеря словарного запаса
• Повторение ограниченного количества фраз
• Забывание значения общеупотребительных слов
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