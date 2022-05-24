Врач Андреева: сахар и его заменители вызывает рубцевание печени — "так же вредны, как алкоголь"
Жировая болезнь печени может быть очень вредной на поздних стадиях, подвергая орган риску необратимого рубцевания. В то время как алкоголь считается одним из главных виновников заболеваний печени, эффект сахара и некоторых подсластителей оказался столь же разрушительным. Фруктоза, встречающийся в природе сахар, связывают с образованием рубцов.
«Слишком много сахара вредно не только для зубов. Он может повредить вашей печени. Орган использует один тип сахара, называемый фруктозой, для производства жира. Слишком много рафинированного сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы вызывают накопление жира, что может привести к заболеванию печени. Некоторые исследования показывают, что сахар может нанести такой же вред печени, как и алкоголь, даже если у вас нет избыточного веса», - сказала в эксклюзивном интервью МедикФорум врач-терапевт Ирина Андреева.
В газированных напитках, выпечке и сладостях содержится множество подсластителей, но главным из них является кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
Сироп уже давно связывают с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
«В исследованиях было обнаружено, что повышенное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы было связано с рубцеванием печени или фиброзом у пациентов с НАЖБП», - добавила Андреева.
При НАЖБП в клетках печени накапливается слишком много жира, что не позволяет органу выполнять нормальные задачи. Конечным результатом этого является воспаление печени и повреждение печени, что приводит к более агрессивному заболеванию. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы вызывает повреждение, когда он накапливается в печени, поскольку затем он используется для создания жира посредством процесса, известного как липогенез.
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