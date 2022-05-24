Врач Андреева: сахар и его заменители вызывает рубцевание печени — "так же вредны, как алкоголь"

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Врач Андреева: сахар и его заменители вызывает рубцевание печени — "так же вредны, как алкоголь"

Жировая болезнь печени может быть очень вредной на поздних стадиях, подвергая орган риску необратимого рубцевания. В то время как алкоголь считается одним из главных виновников заболеваний печени, эффект сахара и некоторых подсластителей оказался столь же разрушительным. Фруктоза, встречающийся в природе сахар, связывают с образованием рубцов.

Опасность рафинированного сахара для нашего здоровья хорошо известна.

«Слишком много сахара вредно не только для зубов. Он может повредить вашей печени. Орган использует один тип сахара, называемый фруктозой, для производства жира. Слишком много рафинированного сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы вызывают накопление жира, что может привести к заболеванию печени. Некоторые исследования показывают, что сахар может нанести такой же вред печени, как и алкоголь, даже если у вас нет избыточного веса», - сказала в эксклюзивном интервью МедикФорум врач-терапевт Ирина Андреева.

В газированных напитках, выпечке и сладостях содержится множество подсластителей, но главным из них является кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Сироп уже давно связывают с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

«В исследованиях было обнаружено, что повышенное потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы было связано с рубцеванием печени или фиброзом у пациентов с НАЖБП», - добавила Андреева.

При НАЖБП в клетках печени накапливается слишком много жира, что не позволяет органу выполнять нормальные задачи. Конечным результатом этого является воспаление печени и повреждение печени, что приводит к более агрессивному заболеванию. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы вызывает повреждение, когда он накапливается в печени, поскольку затем он используется для создания жира посредством процесса, известного как липогенез.

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