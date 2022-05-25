Диетолог рассказал о пользе растворимой клетчатки для снижения холестерина

«Одна вещь, на которую вы можете рассчитывать, чтобы снизить уровень холестерина, — это клетчатка, особенно растворимая клетчатка, поскольку она может помочь снизить количество холестерина ЛПНП в крови», - сказал в интервью МедикФору диетолог-нутрициолог Игорь Строков.

«Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, предотвращая реабсорбцию желчи в кишечнике. Затем ваше тело вытягивает холестерин из кровотока, чтобы вырабатывать больше желчи, тем самым снижая общий уровень ЛПНП», - добавил Строков.

«Сладкий картофель, баклажаны, брокколи, яблоки, клубника и чернослив также являются хорошими вариантами».