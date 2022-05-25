Диетолог рассказал о пользе растворимой клетчатки для снижения холестерина
Высокий уровень холестерина может быть опасен. Ставя под угрозу ваше сердечно-сосудистое здоровье, жирное вещество может привести к неотложным состояниям, таким как инсульт. К счастью, определенный пищевой компонент может помочь снизить ваш уровень, и, по словам экспертов, даже немного может иметь большое значение.
Диета может либо препятствовать, либо снижать ваш уровень, выбор правильных продуктов может быть полезным. Одной из ключевых частей диеты, снижающей уровень холестерина, является клетчатка.
«Одна вещь, на которую вы можете рассчитывать, чтобы снизить уровень холестерина, — это клетчатка, особенно растворимая клетчатка, поскольку она может помочь снизить количество холестерина ЛПНП в крови», - сказал в интервью МедикФору диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Холестерин ЛПНП, также известный как «плохой», представляет собой тот тип холестерина, который подвергает вас большему риску сердечных заболеваний и инсультов.
«Растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, предотвращая реабсорбцию желчи в кишечнике. Затем ваше тело вытягивает холестерин из кровотока, чтобы вырабатывать больше желчи, тем самым снижая общий уровень ЛПНП», - добавил Строков.
Источниками растворимой клетчатки являются фрукты, овощи, бобовые.
«Сладкий картофель, баклажаны, брокколи, яблоки, клубника и чернослив также являются хорошими вариантами».
Необходимо съедать не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Взрослая порция - около 80 граммов или горсти.
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