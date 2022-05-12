Повышенный холестерин отражается на зрении: пятна в вашем видении могут быть признаком
Высокий уровень холестерина, характеризующийся отсутствием настораживающих признаков, часто описывается как бессимптомное состояние. Тем не менее, оставление незамеченными уровней может поставить под угрозу ваше сердечно-сосудистое здоровье. К счастью, вы можете многое сделать, чтобы восстановить свои уровни из красной зоны. Вот один из способов, который может помочь их идентифицировать.
Одним из показателей высокого уровня холестерина в крови могут быть плавающие помутнения в зрении.
Джайлз Эдмондс, директор клинической службы Specsavers, сказал:
«Мушки — это точки в вашем зрении, которые обычно выглядят как черные или серые точки или паутина, которые перемещаются, когда вы двигаете глазами. Большинство людей в какой-то момент своей жизни сталкиваются с мушками в поле зрения, особенно по мере того, как мы достигаем более старшего возраста, когда желеобразное вещество в наших глазах становится более жидким».Хотя ваш возраст может быть фактором в развитии этих пятен, высокий уровень холестерина также может быть спусковым крючком.
Эксперт поделился, что это сводится к состоянию, называемому synchysis scintillans. Это состояние, также известное как холестеролоз луковиц, состоит в том, что плавающие помутнения состоят из кристаллов холестерина. Считается, что они просочились из ваших кровеносных сосудов, где может накапливаться холестерин.
Г-н Эдмондс сказал:
«Если вы заметили больше мушек в глазах, чем обычно, внезапное появление новых, вспышки света в глазах или темноту с любой стороны вашего зрения, вы должны немедленно посмотреть на это, так как это может означать слезу. ваша сетчатка или травма в задней части глаза. В некоторых случаях это также может быть симптомом диабетической ретинопатии или высокого уровня холестерина».
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Джайлз Эдмондс
Здоровье
Врач, директор клинической службы Specsavers.
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