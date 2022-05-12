Повышенный холестерин отражается на зрении: пятна в вашем видении могут быть признаком

«Мушки — это точки в вашем зрении, которые обычно выглядят как черные или серые точки или паутина, которые перемещаются, когда вы двигаете глазами. Большинство людей в какой-то момент своей жизни сталкиваются с мушками в поле зрения, особенно по мере того, как мы достигаем более старшего возраста, когда желеобразное вещество в наших глазах становится более жидким».

«Если вы заметили больше мушек в глазах, чем обычно, внезапное появление новых, вспышки света в глазах или темноту с любой стороны вашего зрения, вы должны немедленно посмотреть на это, так как это может означать слезу. ваша сетчатка или травма в задней части глаза. В некоторых случаях это также может быть симптомом диабетической ретинопатии или высокого уровня холестерина».