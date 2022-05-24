Диетолог Понамарева назвала ключевой пищевой компонент для снижения давления

"Гипертония является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Вот почему так важно восстановить свои уровни из опасной зоны. У калия есть два механизма, которые вступают в действие, когда вы пытаетесь снизить высокое давление".

"Для удаления лишней жидкости из организма необходим точный баланс калия и натрия. Когда вы едите больше продуктов, богатых этим минералом, вы можете помочь восстановить этот баланс. Это позволяет вашим почкам работать хорошо и снижает кровяное давление. Второй механизм направлен на расслабление кровеносных сосудов", - добавила Понамарева.

Томатный сок и томатное пюре

Апельсиновый сок

Бананы

Абрикосы

Смородина

Картошка

Сладкий картофель

Спаржа

Шпинат

Капуста