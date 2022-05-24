Диетолог Понамарева назвала ключевой пищевой компонент для снижения давления
Помимо того, что калий имеет решающее значение для вашего тела и его функций, он также способен восстанавливать уровень артериального давления.
Употребление в пищу продуктов, богатых калием, может даже противодействовать воздействию натрия, известного тем, что он повышает уровень калия в организме. Диетолог Василиса Понамарева рассказала специально для МедикФорум, как это работает.
"Гипертония является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Вот почему так важно восстановить свои уровни из опасной зоны. У калия есть два механизма, которые вступают в действие, когда вы пытаетесь снизить высокое давление".
Причина, по которой соль так вредит здоровью, заключается в том, что она заставляет ваше тело удерживать лишнюю воду. Эта дополнительная жидкость оказывает дополнительное давление на кровеносные сосуды, повышая скорость чтения.
Вот тут-то и вступает в игру калий.
"Для удаления лишней жидкости из организма необходим точный баланс калия и натрия. Когда вы едите больше продуктов, богатых этим минералом, вы можете помочь восстановить этот баланс. Это позволяет вашим почкам работать хорошо и снижает кровяное давление. Второй механизм направлен на расслабление кровеносных сосудов", - добавила Понамарева.
Кроме того, исследования показали связь между потреблением калия и более высоким давлением. Люди, у которых уже есть высокое давление, могут значительно снизить свое систолическое (максимальное число) кровяное давление, увеличив потребление калия, когда они выбирают здоровую пищу. Чтобы достичь дневной нормы потребления этого минерала, вам необходимо 3500 мг калия в день.
Вы сможете получать весь необходимый вам калий из своего рациона.
Фрукты и овощи — очевидный выбор. Кроме того, они также содержат витамины и клетчатку, которые обычно помогают поддерживать хорошее здоровье.
Варианты с «особенно высоким содержанием» минерала:
- Томатный сок и томатное пюре
- Апельсиновый сок
- Бананы
- Абрикосы
- Смородина
- Картошка
- Сладкий картофель
- Спаржа
- Шпинат
- Капуста
Оставить комментарий