Гели для душа и мыло могут содержать 4 вредных ингредиента — врач-косметолог Гольдин
Врач-косметолог Григоий Гольдин предупредил, что в повседневных средствах для мытья тела есть много ингредиентов, которые могут быть вредными.
«Очень важно убедиться, что вы знаете, что именно содержится в продуктах, которые вы используете для мытья», — сказал врач-косметолог в эксклюзивном интервью МедикФорум. «Сульфаты обычно используются в качестве пенообразователя, когда вы наносите продукт на кожу. Сульфаты являются очень распространенным раздражителем для кожи, и люди с чувствительной кожей особенно более склонны к раздражению от этого ингредиента».
Следовательно, применение продуктов, содержащих сульфаты, может привести к сухости, трещинам, зуду и болезненности кожи.
Еще одним ингредиентом, на который следует обратить внимание, является триклозан, который довольно часто встречается в мылах и средствах для мытья тела.
Идеально подходит для предотвращения роста бактерий, «исследования показали, что чрезмерное воздействие триклозана связано со снижением уровня некоторых гормонов, вырабатываемых щитовидной железой».
Также Гольдин утверждает, что триклозан «может нанести вред здоровью кишечника».
Фталаты связаны с гормональным дисбалансом в организме.
«Эти гормональные дисбалансы также могут вызывать проблемы с репродуктивной функцией и фертильностью в более позднем возрасте».
Она также предостерегает от парабенов, которые являются консервантами, продлевающими срок годности продукта.
Парабены могут влиять на гормоны в организме, что может привести к повышенной чувствительности кожи.
«В некоторых случаях это может привести к аллергическим реакциям и раздражению».
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