Гели для душа и мыло могут содержать 4 вредных ингредиента — врач-косметолог Гольдин

«Очень важно убедиться, что вы знаете, что именно содержится в продуктах, которые вы используете для мытья», — сказал врач-косметолог в эксклюзивном интервью МедикФорум. «Сульфаты обычно используются в качестве пенообразователя, когда вы наносите продукт на кожу. Сульфаты являются очень распространенным раздражителем для кожи, и люди с чувствительной кожей особенно более склонны к раздражению от этого ингредиента».

«Эти гормональные дисбалансы также могут вызывать проблемы с репродуктивной функцией и фертильностью в более позднем возрасте».

«В некоторых случаях это может привести к аллергическим реакциям и раздражению».